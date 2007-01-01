+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Ученические стулья в Избербаше оптом

          от 3 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Избербашу и Дагестану

          Настоящее фото товара Стул Баухауз, темное дерево, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Баухауз, темное дерево, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Харпин, темное дерево, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Харпин, темное дерево, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Суса, темное дерево, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Суса, темное дерево, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Харпин, темное дерево, темный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 540 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Харпин, темное дерево, темный каркас
          Настоящее фото товара Стул Лофт-11 М, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-11 М
          Настоящее фото товара Стул Лофт-12, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Лофт-12
          Настоящее фото товара Стул Лофт-12 М, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт-12 М
          Настоящее фото товара Стул Лофт-12 НМ, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-12 НМ
          Настоящее фото товара Стул Лофт-11 с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Лофт-11 с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Лофт-11 Н с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Лофт-11 Н с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Лофт-11 М с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-11 М с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Лофт-11 НМ с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт-11 НМ с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул Лофт-12 НМ с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт-12 НМ с подлокотниками
          Настоящее фото товара Стул 1202AM темный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул 1202AM темный
          Настоящее фото товара Стул 1202AM светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул 1202AM светлый
          Настоящее фото товара Стул 1203AM светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул 1203AM светлый
          Смотреть все

          Рекомендации по выбору ученических стульев

          Государственные образовательные учреждения в Избербаше время от времени нуждаются в полной меблировке, либо в обновлении мебели. Принимая во внимание сферу использования, правильным решением будет рассмотреть основные технические характеристики моделей, чтобы найти лучшие ученические стулья. Главными сферами использования таких изделий являются школы, а также высшие государственные учреждения и другие образовательные организации. Итак, рассмотрим основные модели производства.

          Ученические стулья на металлокаркасе

          Широкое применение при меблировке подобных мест получили ученические стулья на металлокаркасе. Прочная и надежная основа — гарантия высокого качества и долговечности. Одним из основных вопросов по выбору моделей для школ и ВУЗов является безопасность, а также комфортабельность и удобство. Важное значение имеет практичность и большой срок службы. Как правило, государственные учреждения не могут себе позволить часто проводить меблировку, поэтому важно выбрать самый идеальный вариант, который позволит на длительное время закрыть вопрос мебельного оснащения. Ученические стулья на металлокаркасе — именно то, что нужно. Высокие показатели износостойкости обеспечивают повседневное и регулярное использование, такие модели безболезненно переносят физическое и механическое воздействие и являются очень устойчивыми.

          Пластиковые ученические стулья

          Еще одним вариантом для хорошего мебельного оснащение подобных государственных образовательных учреждений являются пластиковые ученические стулья. Современные модели из пластика абсолютно безопасны и полностью соответствуют всем предъявляемым требованиям. В нашем каталоге продукции можно выбрать практически любой цвет изделия, поэтому Вы точно найдете лучший вариант, который органично впишется в любое помещение. Пластиковые ученические стулья очень удобны, даже при длительном сидении они не доставляют дискомфорт и располагают к получению новых знаний.

          Ученические стулья ИЗО

          Кроме того, одним из бюджетных вариантов считаются ученические стулья ИЗО. Металлический каркас и тканевая обивка сиденья из рогожки прекрасное сочетание европейского стиля и удобства. Благодаря практичности, они абсолютно не требовательны в уходе — это является одним из преимуществ. Низкая цена способствует максимальной доступности и позволяет удачно вписаться даже в очень ограниченный бюджет.

          Где купить ученические стулья в Избербаше?

          Наша компания имеет несколько преимуществ: премиум качество, современный внешний вид, а также долговечность и гарантийный срок. Наше производство располагается в Кировской области, если Вы находитесь в другом регионе, то это не проблема. Доставка мебели ChiedoCover осуществляется по всей России и странам СНГ любой удобной транспортной компанией. Широкий ассортимент продукции гарантированно Вас заинтересует. Если Вы долгое время не могли найти подходящий дизайн или цвет, то Вы на правильном пути. У нас Вы можете выбрать практически любой цвет изделию.

          Купить ученические стулья в Избербаше можно на нашем официальном сайте. Мы модернизировали и оптимизировали веб-сайт, удобный интерфейс позволяет буквально за несколько минут сделать выбор нужной мебели. Наши менеджеры из отдела продаж внимательно относятся к каждому клиенту, мы стараемся помочь найти идеальный вариант, который полностью соответствует всем Вашим требованиям.

          Почему ученические стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Избербаша и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Избербашу ?

            Доставка товара по Избербашу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Избербашу ?

            Стоимость доставки по Избербашу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Избербашу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Избербашу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Избербаше при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Избербашу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют