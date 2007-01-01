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Государственные образовательные учреждения в Санкт-Петербурге время от времени нуждаются в полной меблировке, либо в обновлении мебели. Принимая во внимание сферу использования, правильным решением будет рассмотреть основные технические характеристики моделей, чтобы найти лучшие ученические стулья. Главными сферами использования таких изделий являются школы, а также высшие государственные учреждения и другие образовательные организации. Итак, рассмотрим основные модели производства.
Широкое применение при меблировке подобных мест получили ученические стулья на металлокаркасе. Прочная и надежная основа — гарантия высокого качества и долговечности. Одним из основных вопросов по выбору моделей для школ и ВУЗов является безопасность, а также комфортабельность и удобство. Важное значение имеет практичность и большой срок службы. Как правило, государственные учреждения не могут себе позволить часто проводить меблировку, поэтому важно выбрать самый идеальный вариант, который позволит на длительное время закрыть вопрос мебельного оснащения. Ученические стулья на металлокаркасе — именно то, что нужно. Высокие показатели износостойкости обеспечивают повседневное и регулярное использование, такие модели безболезненно переносят физическое и механическое воздействие и являются очень устойчивыми.
Еще одним вариантом для хорошего мебельного оснащение подобных государственных образовательных учреждений являются пластиковые ученические стулья. Современные модели из пластика абсолютно безопасны и полностью соответствуют всем предъявляемым требованиям. В нашем каталоге продукции можно выбрать практически любой цвет изделия, поэтому Вы точно найдете лучший вариант, который органично впишется в любое помещение. Пластиковые ученические стулья очень удобны, даже при длительном сидении они не доставляют дискомфорт и располагают к получению новых знаний.
Кроме того, одним из бюджетных вариантов считаются ученические стулья ИЗО. Металлический каркас и тканевая обивка сиденья из рогожки прекрасное сочетание европейского стиля и удобства. Благодаря практичности, они абсолютно не требовательны в уходе — это является одним из преимуществ. Низкая цена способствует максимальной доступности и позволяет удачно вписаться даже в очень ограниченный бюджет.
Наша компания имеет несколько преимуществ: премиум качество, современный внешний вид, а также долговечность и гарантийный срок. Наше производство располагается в Кировской области, если Вы находитесь в другом регионе, то это не проблема. Доставка мебели ChiedoCover осуществляется по всей России и странам СНГ любой удобной транспортной компанией. Широкий ассортимент продукции гарантированно Вас заинтересует. Если Вы долгое время не могли найти подходящий дизайн или цвет, то Вы на правильном пути. У нас Вы можете выбрать практически любой цвет изделию.
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Доставка товара по Санкт-Петербургу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Санкт-Петербургу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Санкт-Петербургу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Санкт-Петербургу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня