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          Товары по акции

          Угловые диваны в Бердске оптом

          от 6 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бердску и Новосибирской области

          Настоящее фото товара Диван угловой Бостон, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван угловой Бостон
          Настоящее фото товара Диван большой, угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          19 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван большой, угловой
          Настоящее фото товара Диван стяжка, хром, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          14 870 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван стяжка, хром
          Настоящее фото товара Диван угловой Аккордеон, произведённого компанией ChiedoCover
          31 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван угловой Аккордеон
          Настоящее фото товара Диван Честер угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          85 300 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Честер угловой
          Настоящее фото товара Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс), произведённого компанией ChiedoCover
          81 700 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция трехместная Chester Lux с R/L подлокотником (Честерфилд Люкс)
          Настоящее фото товара Диван Честерфилд угловой, произведённого компанией ChiedoCover
          103 000 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Честерфилд угловой
          Настоящее фото товара Диван Ромео, произведённого компанией ChiedoCover
          8 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Ромео
          Настоящее фото товара Диван Колибри, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Колибри
          Настоящее фото товара Диван угловой Танами, произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван угловой Танами
          Настоящее фото товара Диван Парм черный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Парм черный
          Настоящее фото товара Диван Джаз, произведённого компанией ChiedoCover
          7 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Джаз
          Настоящее фото товара Диван угловой Business , произведённого компанией ChiedoCover
          23 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван угловой Business
          Настоящее фото товара Диван Матрикс, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Матрикс
          Настоящее фото товара Диван Мартель, произведённого компанией ChiedoCover
          16 791 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Мартель
          Настоящее фото товара Диван Тетрис, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Тетрис
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          Использование угловых диванов — это возможность максимально эффективно размещать посетителей Вашего заведения

          Бердск — не только столица, но и двигатель самых современных и новаторских идей в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. На сегодняшний день у любого человека, планирующего провести время в уютной компании друзей, отдохнуть после рабочей недели или просто забежать на бизнес-ланч возникают естественные потребности в выборе ресторана, кафе или бара.

          Угловые диваны — это прежде всего ориентир на компании из шести, восьми или даже десяти человек. Определяющим фактором при выборе таких диванов является комфортабельность и практичность. Для того, чтобы гости заведения не стесняли друг друга и наслаждались отдыхом, необходимо все грамотно просчитать, учитывая местонахождение, а также площадь зала кафе или ресторана. Угловые диваны в Новосибирской области позволяют удачно обыгрывать углы в помещении, а также создавать перепланировку старого стиля в формировании новой атмосферы и интерьера заведения.

          Кожа, кожзам, велюр, жаккард, а также синтепон, ватин и пенополиуретан - материал исполнения угловых диванов. Кожа наряду с кожзамом — это наиболее практичные и неприхотливые в уходе изделия. После гостей достаточно будет только пройтись влажной уборкой и можно снова открывать бронь столика и рассаживать гостей. Одной из особенных и интересных моделей является угловой диван Chesterfield — модифицированная и уникальная модель. Спинка дивана имеет особенный наклон, благодаря чему достигается повышенный комфорт. Кроме того, угловые диваны часто можно встретить в различных гостиничных комплексах, где, в так называемой зоне отдыха, можно провести свободное время за чашкой кофе или чая.

          Где купить угловые диваны в Бердске?

          Наша компания — один из лидеров на рынке HoReCa. ChiedoCover – предприятие, имеющее многолетний опыт производства и продажи мебели и текстиля. За это время выработалась модель сотрудничества с нашими клиентами. Мы не торопим и не ускоряем Ваше решение, мы ориентированы на помощь и совместную реализацию ваших бизнес идей. Сверхнадежная, качественная и удобная мебель имеет гарантию и длительный срок эксплуатации.

          Купить угловые диваны в Бердске для сферы HoReCa Вы можете на нашем официальном сайте. Если у Вас возникли сложности с выбором какой либо модели, не можете самостоятельно произвести примерный расчет стоимости выбранных товаров, с учетом вашей специфики, тогда Вам нужно обратиться в наш отдел продаж, где компетентно ответят на все возникающие вопросы.

          Почему угловые диваны покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Бердск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Бердску ?

            Доставка товара по Бердску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бердску ?

            Стоимость доставки по Бердску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Бердску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бердску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Бердске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Бердску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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