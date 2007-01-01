Губкин — не только столица, но и двигатель самых современных и новаторских идей в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. На сегодняшний день у любого человека, планирующего провести время в уютной компании друзей, отдохнуть после рабочей недели или просто забежать на бизнес-ланч возникают естественные потребности в выборе ресторана, кафе или бара.
Угловые диваны — это прежде всего ориентир на компании из шести, восьми или даже десяти человек. Определяющим фактором при выборе таких диванов является комфортабельность и практичность. Для того, чтобы гости заведения не стесняли друг друга и наслаждались отдыхом, необходимо все грамотно просчитать, учитывая местонахождение, а также площадь зала кафе или ресторана. Угловые диваны в Белгородской области позволяют удачно обыгрывать углы в помещении, а также создавать перепланировку старого стиля в формировании новой атмосферы и интерьера заведения.
Кожа, кожзам, велюр, жаккард, а также синтепон, ватин и пенополиуретан - материал исполнения угловых диванов. Кожа наряду с кожзамом — это наиболее практичные и неприхотливые в уходе изделия. После гостей достаточно будет только пройтись влажной уборкой и можно снова открывать бронь столика и рассаживать гостей. Одной из особенных и интересных моделей является угловой диван Chesterfield — модифицированная и уникальная модель. Спинка дивана имеет особенный наклон, благодаря чему достигается повышенный комфорт. Кроме того, угловые диваны часто можно встретить в различных гостиничных комплексах, где, в так называемой зоне отдыха, можно провести свободное время за чашкой кофе или чая.
Наша компания — один из лидеров на рынке HoReCa. ChiedoCover – предприятие, имеющее многолетний опыт производства и продажи мебели и текстиля. За это время выработалась модель сотрудничества с нашими клиентами. Мы не торопим и не ускоряем Ваше решение, мы ориентированы на помощь и совместную реализацию ваших бизнес идей. Сверхнадежная, качественная и удобная мебель имеет гарантию и длительный срок эксплуатации.
Купить угловые диваны в Губкине для сферы HoReCa Вы можете на нашем официальном сайте. Если у Вас возникли сложности с выбором какой либо модели, не можете самостоятельно произвести примерный расчет стоимости выбранных товаров, с учетом вашей специфики, тогда Вам нужно обратиться в наш отдел продаж, где компетентно ответят на все возникающие вопросы.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Губкину осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Губкину рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Губкину осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Губкину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня