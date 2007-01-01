Угловые диваны в Ухте оптом

от 22 090 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Угол Мальта №2, произведённого компанией ChiedoCover
69 990 ₽
4.6
Угол Мальта №2
Настоящее фото товара Угловой диван БОСТОН, произведённого компанией ChiedoCover
22 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Угловой диван БОСТОН
Настоящее фото товара Угловой диван ДЕБЮТ, произведённого компанией ChiedoCover
39 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Угловой диван ДЕБЮТ
Настоящее фото товара Диван LEONE из велюра, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
87 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван LEONE из велюра, серо-коричневый
Настоящее фото товара Диван LEONE из велюра, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
87 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван LEONE из велюра, розовый
Настоящее фото товара Диван LEONE из велюра, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
87 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван LEONE из велюра, коричневый
Настоящее фото товара Диван LEONE из велюра, синий, произведённого компанией ChiedoCover
87 190 ₽
Оптовая цена
5
Диван LEONE из велюра, синий
Настоящее фото товара Диван LEONE из велюра, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
87 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван LEONE из велюра, зеленый
Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, бледно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван угловой JIMI, бледно-розовый
Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, серый, произведённого компанией ChiedoCover
129 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван угловой JIMI, серый
Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
129 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван угловой JIMI, антрацит
Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
129 990 ₽
Оптовая цена
5
Диван угловой JIMI, темно-синий
Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, эвкалип, произведённого компанией ChiedoCover
129 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван угловой JIMI, эвкалип
Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
129 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван угловой JIMI, горчичный
Настоящее фото товара Диван угловой JIMI, табачный, произведённого компанией ChiedoCover
129 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван угловой JIMI, табачный
Настоящее фото товара Диван угловой JASPER, произведённого компанией ChiedoCover
185 793 ₽
Оптовая цена
5
Диван угловой JASPER
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Использование угловых диванов — это возможность максимально эффективно размещать посетителей Вашего заведения

Ухта — не только столица, но и двигатель самых современных и новаторских идей в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. На сегодняшний день у любого человека, планирующего провести время в уютной компании друзей, отдохнуть после рабочей недели или просто забежать на бизнес-ланч возникают естественные потребности в выборе ресторана, кафе или бара.

Угловые диваны — это прежде всего ориентир на компании из шести, восьми или даже десяти человек. Определяющим фактором при выборе таких диванов является комфортабельность и практичность. Для того, чтобы гости заведения не стесняли друг друга и наслаждались отдыхом, необходимо все грамотно просчитать, учитывая местонахождение, а также площадь зала кафе или ресторана. Угловые диваны в Республике Коми позволяют удачно обыгрывать углы в помещении, а также создавать перепланировку старого стиля в формировании новой атмосферы и интерьера заведения.

Кожа, кожзам, велюр, жаккард, а также синтепон, ватин и пенополиуретан - материал исполнения угловых диванов. Кожа наряду с кожзамом — это наиболее практичные и неприхотливые в уходе изделия. После гостей достаточно будет только пройтись влажной уборкой и можно снова открывать бронь столика и рассаживать гостей. Одной из особенных и интересных моделей является угловой диван Chesterfield — модифицированная и уникальная модель. Спинка дивана имеет особенный наклон, благодаря чему достигается повышенный комфорт. Кроме того, угловые диваны часто можно встретить в различных гостиничных комплексах, где, в так называемой зоне отдыха, можно провести свободное время за чашкой кофе или чая.

Где купить угловые диваны в Ухте?

Наша компания — один из лидеров на рынке HoReCa. ChiedoCover – предприятие, имеющее многолетний опыт производства и продажи мебели и текстиля. За это время выработалась модель сотрудничества с нашими клиентами. Мы не торопим и не ускоряем Ваше решение, мы ориентированы на помощь и совместную реализацию ваших бизнес идей. Сверхнадежная, качественная и удобная мебель имеет гарантию и длительный срок эксплуатации.

Купить угловые диваны в Ухте для сферы HoReCa Вы можете на нашем официальном сайте. Если у Вас возникли сложности с выбором какой либо модели, не можете самостоятельно произвести примерный расчет стоимости выбранных товаров, с учетом вашей специфики, тогда Вам нужно обратиться в наш отдел продаж, где компетентно ответят на все возникающие вопросы.

Почему угловые диваны покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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