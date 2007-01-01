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          Товары по акции

          Уличная мебель в Иркутске оптом

          от 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Иркутску и Иркутской области

          Настоящее фото товара Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Балтика, произведённого компанией ChiedoCover
          11 050 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Комплект уличной мебели с нанесением логотипа Балтика
          Настоящее фото товара Кресло Kiks текстилен, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Kiks текстилен
          Настоящее фото товара Кресло MODERN, произведённого компанией ChiedoCover
          2 916 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло MODERN
          Настоящее фото товара Шезлонг Barselona, произведённого компанией ChiedoCover
          8 630 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шезлонг Barselona
          Настоящее фото товара Шезлонг Neapol, произведённого компанией ChiedoCover
          8 630 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шезлонг Neapol
          Настоящее фото товара Лавочка Садовая разборная, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Лавочка Садовая разборная
          Настоящее фото товара Лавочка садовая G312С, произведённого компанией ChiedoCover
          9 580 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Лавочка садовая G312С
          Настоящее фото товара Лавочка садовая G395, произведённого компанией ChiedoCover
          9 580 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Лавочка садовая G395
          Настоящее фото товара Стол садовый G456, произведённого компанией ChiedoCover
          8 360 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол садовый G456
          Настоящее фото товара Стол садовый G005T, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол садовый G005T
          Настоящее фото товара Стол сервировочный G434, произведённого компанией ChiedoCover
          4 850 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол сервировочный G434
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло пластиковое Artemis, белый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло пластиковое Artemis, черный
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло пластиковое Artemis, коричневый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло пластиковое Artemis, темно-серый
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое Artemis XL, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло пластиковое Artemis XL, черный
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          Уличная мебель для кафе и ресторанов: практичность и высокое качество

          С приходом весны и лета открываются уличные кафе, а также рестораны с летней террасой и верандой. В этот период времени увеличивается спрос на такие места общепита: они дарят прохладу, комфорт и привлекают клиентов сезонными блюдами. Сегодня поговорим о том, какая мебель будет наиболее органично смотреться именно в таких заведениях, а также рассмотрим материалы изготовления, подходящие под изменчивые климатические условия, и сделаем акцент на неприхотливости в уходе. Производим выбор хорошей уличной мебели в Иркутске для кафе и ресторанов.

          Правильные принципы выбора уличной мебели

          Рестораны с летней террасой и верандой устанавливаются в самых разных местах города, принимая посетителей и гостей под открытым небом. В этой связи появляется необходимость в устойчивой мебели, которая не будет двигаться с места при порывах ветра. Кроме того, в зависимости от региона в котором будут использоваться такие изделия, необходимо учитывать изменения погоды, нужно отдавать предпочтение тем моделям, для которых абсолютно не страшен дождь. Если Вы планируете открывать места общественного питания на оживленной или главной пешеходной улице города, то красивая уличная мебель — это превосходный вариант, который с успехом решит поставленную задачу. Стильные и модные модели привлекут внимание гостей, таким образом, Ваш малый бизнес будет приносить выгоду.

          Уличная мебель для кафе

          Летние кафе — еще одно из востребованных направлений. Качество материала имеет очень важное значение, поэтому выбираем долговечные изделия. Здесь прекрасно использовать практичную уличную мебель, которая производится из пластика. Приведем несколько аргументов в пользу данных моделей. Эти изделия стойко переносят абсолютно любые изменения погоды, обладают прекрасной устойчивостью, стойкие к царапинам и к другим механическим воздействиям. Кроме того, данные модели не занимают много места и очень легкие. В этой связи, если при закрытии кафе на ночь Вы переносите всю мебель в помещении, то этот фактор будет иметь колоссальное значение. Буквально за несколько минут вся мебель будет перенесена с места на место.

          Самыми популярными цветами изготовления современной уличной мебели являются белый, коричневый, а также черный и постельных тонов. Яркая мебель, несомненно, привнесет особую атмосферу в подобные заведения, точно окажется в фокусе внимания посетителей, однако, за такой мебелью нужен должный уход.

          Итак, правильный выбор данных изделий сводится к практичности, а также к рассмотрению характеристик материала из которого изготовлена такая мебель и принимать во внимание климатические особенности использования изделий.

          Где купить уличную мебель в Иркутске?

          Компания ChiedoCover не стоит на месте, мы постоянно обновляем наш каталог продукции, разрабатывая модели с уникальным стилем, которые станут настоящей опорой для бизнеса наших клиентов. Производственная мощь компании делает возможным реализацию даже самых сложных и эксклюзивных изделий. Вы всегда можете заказать мебель по индивидуальному проекту, мы учтем все Ваши требования и пожелания.

          Купить уличную мебель в Иркутске можно на нашем официальном сайте. Мы предлагаем сезонные скидки и акции, следите за новостями нашей компании и Вы не пропустите выгодные цены на наши товары. Оформите заказ уже сейчас, и в самое ближайшее время с Вами свяжется наш профессиональный менеджер, который дополнит уже имеющуюся информацию на сайте и удовлетворит все Ваши запросы относительно продукции нашей мебели.

          Почему уличная мебель покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Иркутск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Иркутску ?

            Доставка товара по Иркутску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Иркутску ?

            Стоимость доставки по Иркутску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Иркутску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Иркутску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Иркутске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Иркутску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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