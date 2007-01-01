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          Товары по акции

          Уличное освещение в Боровичах оптом

          от 1 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Боровичам и Новгородской области

          Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Наземный высокий светильник Atlanta
          Настоящее фото товара Наземный высокий светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Наземный высокий светильник Berlin
          Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Наземный низкий светильник Atlanta
          Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Наземный низкий светильник Berlin
          Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Bremen черный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Наземный низкий светильник Bremen черный
          Настоящее фото товара Наземный низкий светильник Bremen белый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Наземный низкий светильник Bremen белый
          Настоящее фото товара Фонарный столб Atlanta, произведённого компанией ChiedoCover
          10 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Фонарный столб Atlanta
          Настоящее фото товара Фонарный столб Atlanta тройной, произведённого компанией ChiedoCover
          17 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Фонарный столб Atlanta тройной
          Настоящее фото товара Фонарный столб Berlin, произведённого компанией ChiedoCover
          12 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Фонарный столб Berlin
          Настоящее фото товара Фонарный столб Berlin тройной, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Фонарный столб Berlin тройной
          Настоящее фото товара Фонарный столб Bremen тройной черный, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Фонарный столб Bremen тройной черный
          Настоящее фото товара Фонарный столб Bremen тройной белый, произведённого компанией ChiedoCover
          13 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Фонарный столб Bremen тройной белый
          Настоящее фото товара Светильник на штанге Atlanta верхний, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Светильник на штанге Atlanta верхний
          Настоящее фото товара Светильник на штанге Berlin верхний, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Светильник на штанге Berlin верхний
          Настоящее фото товара Светильник на штанге Berlin нижний, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Светильник на штанге Berlin нижний
          Настоящее фото товара Светильник на штанге Bremen белый нижний, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          2.7
          Светильник на штанге Bremen белый нижний
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          Успешный выбор уличного освещения способствует привлечению внимания к Вашему заведению

          Правильно подобрав осветительные приборы для внутреннего света заведения, необходимо продумать и сделать выбор уличного освещения. Для этого нужно следовать определенным принципам, которые мы постараемся разобрать в этом материале.

          Уличное освещение отличается различными формами и видами: подвесной и наземный светильник, фонарные столбы. Хорошим материалом для изготовления плафонов станет металл. Корпус осветительных приборов уличного освещения должен быть крепким и устойчивым. Одним из главных условий уличного освещения является предельная долговечность. Перепады температур, различные погодные условия, ветер, снег и дождь — при правильном выборе осветительных приборов любые климатические изменения окружающей среды будут не страшны. Для выбора ламп освещения необходимо выбирать светодиодные, они имеют длительный ресурс более 50000 часов. Кроме того, светодиодные лампы имеют диапазон рабочих температур от -45 до +45 С. Положительным качеством таких светильников также является комфортность свечения, оно не мерцает, работает бесшумно, а также имеет отличную контрастность и великолепное качество цветопередачи.

          Хорошим преимуществом уличного освещения является легкость и удобство в установке. Они достаточно просто монтируются на рабочую поверхность, не требуют наличие специальных инструментов и средств. Они не содержат вредных химических элементов и токсичных веществ, поэтому они не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

          Важной особенностью уличных светильников является индекс цветопередачи: для освещения кафе, ресторанов и гостиниц следует учитывать множество нюансов. Чтобы правильно освещать подъезд и вход в заведение необходимо, чтобы индекс цветопередачи был равен не менее 90. Следует отметить, что все современные светодиодные светильники, подходящие для уличного освещения имеют значение индекса цветопередачи равным более 80.

          Где купить уличное светодиодное освещение в Боровичах и в Новгородской области?

          Компания ChiedoCover изучает запросы, основные требования и пожелания клиентов относительно банкетной мебели. Таким образом, мы подбираем только лучшие варианты исполнения мебели и текстиля для HoReCa. Мы учитываем, пожалуй, самый главный параметр при выборе мебели — востребованность и актуальность дизайна. Покупая нашу продукцию, Вы приобретаете удобный, а также качественный и эстетически привлекательный товар.

          Купить фонари уличного освещения в ресторан в Боровичах Вы всегда можете на нашем веб-сайте. Широкий ассортимент, богатая цветовая гамма, практичность — это основные составляющие каталога наших товаров. Определились с выбором нашей продукции? Тогда свяжитесь с менеджерами из отдела продаж и оформите Ваш заказ.

          Почему уличное освещение покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Боровичи и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Боровичам ?

            Доставка товара по Боровичам осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Боровичам ?

            Стоимость доставки по Боровичам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Боровичам осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Боровичам телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Боровичах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Боровичам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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