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Правильно подобрав осветительные приборы для внутреннего света заведения, необходимо продумать и сделать выбор уличного освещения. Для этого нужно следовать определенным принципам, которые мы постараемся разобрать в этом материале.
Уличное освещение отличается различными формами и видами: подвесной и наземный светильник, фонарные столбы. Хорошим материалом для изготовления плафонов станет металл. Корпус осветительных приборов уличного освещения должен быть крепким и устойчивым. Одним из главных условий уличного освещения является предельная долговечность. Перепады температур, различные погодные условия, ветер, снег и дождь — при правильном выборе осветительных приборов любые климатические изменения окружающей среды будут не страшны. Для выбора ламп освещения необходимо выбирать светодиодные, они имеют длительный ресурс более 50000 часов. Кроме того, светодиодные лампы имеют диапазон рабочих температур от -45 до +45 С. Положительным качеством таких светильников также является комфортность свечения, оно не мерцает, работает бесшумно, а также имеет отличную контрастность и великолепное качество цветопередачи.
Хорошим преимуществом уличного освещения является легкость и удобство в установке. Они достаточно просто монтируются на рабочую поверхность, не требуют наличие специальных инструментов и средств. Они не содержат вредных химических элементов и токсичных веществ, поэтому они не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.
Важной особенностью уличных светильников является индекс цветопередачи: для освещения кафе, ресторанов и гостиниц следует учитывать множество нюансов. Чтобы правильно освещать подъезд и вход в заведение необходимо, чтобы индекс цветопередачи был равен не менее 90. Следует отметить, что все современные светодиодные светильники, подходящие для уличного освещения имеют значение индекса цветопередачи равным более 80.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новомосковску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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