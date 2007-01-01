Уличные скамейки в Кимрах оптом

от 4 090 ₽

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Настоящее фото товара Скамья СК-12, произведённого компанией ChiedoCover
10 550 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамья СК-12
Настоящее фото товара Скамья СК-11, произведённого компанией ChiedoCover
5 850 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамья СК-11
Настоящее фото товара Диван пластиковый Air Plus белый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
45 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван пластиковый Air Plus белый
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван пластиковый Net Bench белый
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench тортора, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван пластиковый Net Bench тортора
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван пластиковый Net Bench горчичный
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench коралловый, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван пластиковый Net Bench коралловый
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван пластиковый Net Bench антрацит
Настоящее фото товара Диван пластиковый Net Bench ментоловый, произведённого компанией ChiedoCover
13 190 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван пластиковый Net Bench ментоловый
Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный Olimpo Sofa, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван пластиковый плетеный Olimpo Sofa, антрацит
Настоящее фото товара Диван пластиковый плетеный Olimpo Sofa, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван пластиковый плетеный Olimpo Sofa, белый
Настоящее фото товара Скамья со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
В наличииНовинка
36 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамья со спинкой
Настоящее фото товара Скамья Ривьера, произведённого компанией ChiedoCover
5 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Скамья Ривьера
Настоящее фото товара Скамья складная Бирфест, произведённого компанией ChiedoCover
4 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамья складная Бирфест
Настоящее фото товара Гарнитур Пикник, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Гарнитур Пикник
Настоящее фото товара Скамья Рустика, произведённого компанией ChiedoCover
4 090 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамья Рустика
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Уличные скамейки: универсальность и практичность

Выбор качественной и надежной мебели, которую планируется использовать в различных климатических условиях, в том числе на улице или даче. Для того, чтобы выбрать уличные скамейки необходимо принимать во внимание множество факторов — от того насколько органично впишутся скамейки в ландшафт улицы, района или дизайна участка зависит общее впечатление от дома или зоны отдыха микрорайона. На сегодняшний день существует несколько видов материалов для изготовления уличных скамеек: камень, высококачественный пластик, а также металл и массив дерева. Рассмотрим технические характеристики различных видов данных изделий и определим оптимальный вариант в соотношении цены и качества.

Многофункциональность — одно из преимуществ уличных скамеек

Уличная скамейка — «мебельное изделие с узким, обыкновенно с длинным сиденьем для нескольких человек, разновидностью скамьи является лавка. В современной терминологии это мебель с высотой сиденья, равной или большей его глубины. Использоваться может как в помещении, так и на улице, быть со спинкой и без». Википедия

Одной из самых популярных моделей в России являются уличные скамейки со спинкой. В качестве основы выступают металлические опоры в количестве трех штук. Опоры изготавливаются из чугуна, этот металл имеет много преимуществ: высокая прочность и надежность, относительно бюджетная стоимость и простота производственного процесса, практически идеальные литьевые характеристики. Кроме того, чугун отлично поддается ковке и имеет большой срок службы. Это прекрасная опора для уличных скамеек. Металлические опоры покрыты порошковой полимерной краской, которая не истирается со временем и не теряет свой насыщенный цвет в процессе эксплуатации. Сидение и спинка скамейки производится из шлифованного бруса массива дерева хвойных пород сечением 40*60 мм. Массив дерева предварительно обрабатывается антисептической пропиткой, которая является надежной защитой от вредоносных вредителей и бактерий. После этого происходит обработка бруса защитным слоем лака в два слоя. Как правило, в подобных моделях используется около 13 штук брусков, они рассчитаны примерно на 3-4 среднестатистических людей. Оцинкованная фурнитура для крепления деревянных брусков позволяет сохранить презентабельный внешний вид на протяжении всего эксплуатационного срока.

Технические характеристики универсальной уличной скамейки

Высота780 мм
Ширина800 мм
Длина3000 мм
Материал каркасаЧугун
Материал сиденьяДерево

Уличные скамейки характеризуются высокой функциональностью, надежностью, а также прочностью и антивандальностью. Одной из главных особенностей подобных моделей является устойчивость к длительному воздействию агрессивных климатических условий, легко переносят высокие отрицательные температуры, сильные порывы ветра, а также ливни и воздействие ультрафиолетовых лучей.

Кроме того, данные изделия обладают универсальным, современным, европейским внешним видом, таким образом, они достаточно легко вписываются абсолютно в любой уличный ландшафт, принесут высокую эстетичность парковой зоне, аллее и станут настоящим место притяжения для всех отдыхающих. Они очень комфортабельны и удобны, наличие спинки позволяет удобно расположиться, откинуться назад и принять максимально комфортную позу, поэтому даже длительное нахождение на уличной скамейке не вызовет никакого дискомфорта.

Современные уличные скамейки производятся из металла и массива дерева — это оптимальный вариант для использования на улице. За счет повышенной износостойкости таким моделям не страшны различные физические и механические воздействия — они на протяжении всего эксплуатационного срока отлично сохраняют все свои положительные качества и функциональность.

Помимо того, данные изделия широкого распространены на дачах и садовых участках. Это отличное место отдыха для садоводов: после тяжелого и насыщенного рабочего дня на участке особенно приятно отдохнут на уличной скамейке возле дома. Такие модели очень практичны и не требовательны, для того, чтобы привести их в порядок достаточно своевременно убирать и очищать от грязи, а также красить.

Где купить уличные скамейки в Кимрах?

ChiedoCover – компания производитель мебели и текстиля для любых сфер жизни. Наша мебель очень многофункциональна, может использоваться в любое время года, отличается износостойкостью и повышенной прочностью. На мебельном рынке в России мы работаем более 13 лет, большой опыт и компетенции позволяют точно ориентироваться на клиента. Наши дизайнеры внимательно отслеживают последние и актуальные новости в мире мебели, таким образом, наша мебель современна и отличается европейским внешним видом. Мы обновили оборудование на нашем производстве — это позволяет принимать большие оптовые заказы. Мы расширяем границы и открываем в городах России собственные шоурумы, таким образом, Вы сможете не только на сайте опробовать нашу мебель, но и прийти лично и почувствовать удобство и комфорт нашей продукции.

Купить уличные скамейки в Кимрах Вы можете на наше официальном сайте. В каталоге товаров мы подготовили для Вас лучший выбор, широкий ассортимент, возможность выбора практически любого цвета и материала обивки упрощают выбор. Обратитесь к нашим профессиональным меенеджерам — они всегда готовы помочь с выбором и проконсультировать относительно нашей мебели. ChiedoCover – гарантия качества и надежности.

Почему уличные скамейки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Кимры и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Кимрам ?

    Доставка товара по Кимрам осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кимрам ?

    Стоимость доставки по Кимрам рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Кимрам осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кимрам телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Кимрах при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Кимрам с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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