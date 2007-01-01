Выбор качественной и надежной мебели, которую планируется использовать в различных климатических условиях, в том числе на улице или даче. Для того, чтобы выбрать уличные скамейки необходимо принимать во внимание множество факторов — от того насколько органично впишутся скамейки в ландшафт улицы, района или дизайна участка зависит общее впечатление от дома или зоны отдыха микрорайона. На сегодняшний день существует несколько видов материалов для изготовления уличных скамеек: камень, высококачественный пластик, а также металл и массив дерева. Рассмотрим технические характеристики различных видов данных изделий и определим оптимальный вариант в соотношении цены и качества.
Уличная скамейка — «мебельное изделие с узким, обыкновенно с длинным сиденьем для нескольких человек, разновидностью скамьи является лавка. В современной терминологии это мебель с высотой сиденья, равной или большей его глубины. Использоваться может как в помещении, так и на улице, быть со спинкой и без». Википедия
Одной из самых популярных моделей в России являются уличные скамейки со спинкой. В качестве основы выступают металлические опоры в количестве трех штук. Опоры изготавливаются из чугуна, этот металл имеет много преимуществ: высокая прочность и надежность, относительно бюджетная стоимость и простота производственного процесса, практически идеальные литьевые характеристики. Кроме того, чугун отлично поддается ковке и имеет большой срок службы. Это прекрасная опора для уличных скамеек. Металлические опоры покрыты порошковой полимерной краской, которая не истирается со временем и не теряет свой насыщенный цвет в процессе эксплуатации. Сидение и спинка скамейки производится из шлифованного бруса массива дерева хвойных пород сечением 40*60 мм. Массив дерева предварительно обрабатывается антисептической пропиткой, которая является надежной защитой от вредоносных вредителей и бактерий. После этого происходит обработка бруса защитным слоем лака в два слоя. Как правило, в подобных моделях используется около 13 штук брусков, они рассчитаны примерно на 3-4 среднестатистических людей. Оцинкованная фурнитура для крепления деревянных брусков позволяет сохранить презентабельный внешний вид на протяжении всего эксплуатационного срока.
|Высота
|780 мм
|Ширина
|800 мм
|Длина
|3000 мм
|Материал каркаса
|Чугун
|Материал сиденья
|Дерево
Уличные скамейки характеризуются высокой функциональностью, надежностью, а также прочностью и антивандальностью. Одной из главных особенностей подобных моделей является устойчивость к длительному воздействию агрессивных климатических условий, легко переносят высокие отрицательные температуры, сильные порывы ветра, а также ливни и воздействие ультрафиолетовых лучей.
Кроме того, данные изделия обладают универсальным, современным, европейским внешним видом, таким образом, они достаточно легко вписываются абсолютно в любой уличный ландшафт, принесут высокую эстетичность парковой зоне, аллее и станут настоящим место притяжения для всех отдыхающих. Они очень комфортабельны и удобны, наличие спинки позволяет удобно расположиться, откинуться назад и принять максимально комфортную позу, поэтому даже длительное нахождение на уличной скамейке не вызовет никакого дискомфорта.
Современные уличные скамейки производятся из металла и массива дерева — это оптимальный вариант для использования на улице. За счет повышенной износостойкости таким моделям не страшны различные физические и механические воздействия — они на протяжении всего эксплуатационного срока отлично сохраняют все свои положительные качества и функциональность.
Помимо того, данные изделия широкого распространены на дачах и садовых участках. Это отличное место отдыха для садоводов: после тяжелого и насыщенного рабочего дня на участке особенно приятно отдохнут на уличной скамейке возле дома. Такие модели очень практичны и не требовательны, для того, чтобы привести их в порядок достаточно своевременно убирать и очищать от грязи, а также красить.
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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