В теплое время года у владельцев кафе или ресторанов появляется возможность расширить свое заведение за счет открытой площадки возле здания. Выбирая, где расположиться чтобы перекусить в теплый день – внутри кафе или на открытом воздухе, преимущество, как правило, отдается террасе. При правильном оформлении летнего кафе, площадка может служить хорошей рекламой, притягивая внимание и вызывая желание задержаться на чашечку кофе.
Однако, уличная мебель отличается от обычной и выбрать нужно по особым критериям, ведь она подвергается негативному влиянию многих факторов. Чтобы приобрести качественную мебель для улицы, которая прослужит многие годы, необходимо узнать на что обратить внимание при выборе.
Материал
Перед покупкой уличных столов определиться с ценой – сколько из бюджета вы готовы выделить на мебель? Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, от которых зависит цена.
Но можно приобрести дешевый стол из низкопробной древесины некачественной обработки, что прослужит максимум сезон, а можно выбрать качественный пластик, изготовленный по самым последним технологиям производства, стол из которого обладает гораздо большей прочностью и сроком эксплуатации.
Каркас уличного стола должен быть из металла. Такие модели гораздо устойчивее, долговечнее, выдерживают различного рода природные и механические воздействия.
Столешница может быть из пластика, дерева или металла. Мы предлагаем также столешницы из полиэтилена высокой плотности HDPE, верзалита, искусственного ротанга, толстого закаленного стекла и др. В каталоге представлен огромный выбор столов на любой вкус и бюджет.
Форма стола
Форма зависит от пространства, выделенного под уличное кафе. При небольшой площади можно выбрать компактные квадратные или прямоугольные столики, с их помощью можно правильно спланировать и задействовать каждый сантиметр свободного места.
Круглые столы подойдут для более просторных террас. Несмотря на то, что они занимают больше места, на них можно разместить больше гостей.
Еще одним решением могут стать складные столы – они мобильны, функциональны и удобны при хранении или переноске
Компания-производитель «ChiedoCover» предлагает приобрести столы высокого качества из прочных материалов, способных прослужить долгие годы по выгодным ценам. Благодаря собственному производству наши товары можно купить без наценок и без процентов. Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами, а для оптовиков мы приготовили систему скидок до 20%.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Иваново осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Иваново рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Иваново осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Иваново с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня