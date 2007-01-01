Уличные столы в Пятигорске оптом

от 3 590 ₽

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Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Таллоу, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Плетеный стол из искусственного ротанга Таллоу, светло-коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Гауран, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
5
Плетеный стол из искусственного ротанга Гауран, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Иништиг, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Плетеный стол из искусственного ротанга Иништиг, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Ахенни, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Плетеный стол из искусственного ротанга Ахенни, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Клонея, палевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Плетеный стол из искусственного ротанга Клонея, палевый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Мотел, палевый, произведённого компанией ChiedoCover
14 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Плетеный стол из искусственного ротанга Мотел, палевый
Настоящее фото товара Плетеный стол из искусственного ротанга Фьюс, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Плетеный стол из искусственного ротанга Фьюс, коричневый
Настоящее фото товара Плетеный стол Руан, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
10 590 ₽
Оптовая цена
4.1
Плетеный стол Руан, коричневый
Настоящее фото товара Стол складной чемодан пластиковый Кейт 120, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стол складной чемодан пластиковый Кейт 120
Настоящее фото товара Стол складной чемодан пластиковый Кейт 180, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол складной чемодан пластиковый Кейт 180
Настоящее фото товара Стол складной пластиковый Кейт 120, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол складной пластиковый Кейт 120
Настоящее фото товара Стол складной пластиковый Кейт 180, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол складной пластиковый Кейт 180
Настоящее фото товара Стол складной чемодан пластиковый Кейт 240, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол складной чемодан пластиковый Кейт 240
Настоящее фото товара Стол круглый Коктейльный Кейт, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол круглый Коктейльный Кейт
Настоящее фото товара Стол круглый складной пластиковый Кейт 116, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Стол круглый складной пластиковый Кейт 116
Настоящее фото товара Стол круглый складной пластиковый Кейт 160, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол круглый складной пластиковый Кейт 160
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Уличные столы оптом

В теплое время года у владельцев кафе или ресторанов появляется возможность расширить свое заведение за счет открытой площадки возле здания. Выбирая, где расположиться чтобы перекусить в теплый день – внутри кафе или на открытом воздухе, преимущество, как правило, отдается террасе. При правильном оформлении летнего кафе, площадка может служить хорошей рекламой, притягивая внимание и вызывая желание задержаться на чашечку кофе.

Однако, уличная мебель отличается от обычной и выбрать нужно по особым критериям, ведь она подвергается негативному влиянию многих факторов. Чтобы приобрести качественную мебель для улицы, которая прослужит многие годы, необходимо узнать на что обратить внимание при выборе.

Материал

Перед покупкой уличных столов определиться с ценой – сколько из бюджета вы готовы выделить на мебель? Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, от которых зависит цена.

Но можно приобрести дешевый стол из низкопробной древесины некачественной обработки, что прослужит максимум сезон, а можно выбрать качественный пластик, изготовленный по самым последним технологиям производства, стол из которого обладает гораздо большей прочностью и сроком эксплуатации.

Каркас уличного стола должен быть из металла. Такие модели гораздо устойчивее, долговечнее, выдерживают различного рода природные и механические воздействия.

Столешница может быть из пластика, дерева или металла. Мы предлагаем также столешницы из полиэтилена высокой плотности HDPE, верзалита, искусственного ротанга, толстого закаленного стекла и др. В каталоге представлен огромный выбор столов на любой вкус и бюджет.

Форма стола

Форма зависит от пространства, выделенного под уличное кафе. При небольшой площади можно выбрать компактные квадратные или прямоугольные столики, с их помощью можно правильно спланировать и задействовать каждый сантиметр свободного места.

Круглые столы подойдут для более просторных террас. Несмотря на то, что они занимают больше места, на них можно разместить больше гостей.

Еще одним решением могут стать складные столы – они мобильны, функциональны и удобны при хранении или переноске

Где купить уличные столы недорого в Пятигорске?

Компания-производитель «ChiedoCover» предлагает приобрести столы высокого качества из прочных материалов, способных прослужить долгие годы по выгодным ценам. Благодаря собственному производству наши товары можно купить без наценок и без процентов. Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами, а для оптовиков мы приготовили систему скидок до 20%.

Почему уличные столы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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