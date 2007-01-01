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          Для улицы
          Товары по акции

          Уличные столы в Зеленодольске оптом

          от 950 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Зеленодольску и Татарстану

          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 21, уличный из реек, квадратный
          Настоящее фото товара Стол уличный Калисто круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол уличный Калисто круглый
          Настоящее фото товара Стол уличный Калисто квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол уличный Калисто квадратный
          Настоящее фото товара Стол уличный Классика, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол уличный Классика
          Настоящее фото товара Стол уличный Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол уличный Севилья
          Настоящее фото товара Стол уличный Гранада квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол уличный Гранада квадратный
          Настоящее фото товара Стол уличный Гранада круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол уличный Гранада круглый
          Настоящее фото товара Стол уличный Порт, произведённого компанией ChiedoCover
          7 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол уличный Порт
          Настоящее фото товара Стол уличный Фьюри, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол уличный Фьюри
          Настоящее фото товара Стол уличный Z-4003, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол уличный Z-4003
          Настоящее фото товара Стол уличный Z-4001, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол уличный Z-4001
          Настоящее фото товара Стол для летнего кафе №2, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол для летнего кафе №2
          Настоящее фото товара Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 21, уличный из реек, квадрат
          Настоящее фото товара Комплект Nevada set, произведённого компанией ChiedoCover
          42 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комплект Nevada set
          Настоящее фото товара Комплект Provence set with coffee table, произведённого компанией ChiedoCover
          48 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект Provence set with coffee table
          Настоящее фото товара Комплект Moorea set Unity, произведённого компанией ChiedoCover
          68 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комплект Moorea set Unity
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          Уличные столы оптом

          В теплое время года у владельцев кафе или ресторанов появляется возможность расширить свое заведение за счет открытой площадки возле здания. Выбирая, где расположиться чтобы перекусить в теплый день – внутри кафе или на открытом воздухе, преимущество, как правило, отдается террасе. При правильном оформлении летнего кафе, площадка может служить хорошей рекламой, притягивая внимание и вызывая желание задержаться на чашечку кофе.

          Однако, уличная мебель отличается от обычной и выбрать нужно по особым критериям, ведь она подвергается негативному влиянию многих факторов. Чтобы приобрести качественную мебель для улицы, которая прослужит многие годы, необходимо узнать на что обратить внимание при выборе.

          Материал

          Перед покупкой уличных столов определиться с ценой – сколько из бюджета вы готовы выделить на мебель? Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, от которых зависит цена.

          Но можно приобрести дешевый стол из низкопробной древесины некачественной обработки, что прослужит максимум сезон, а можно выбрать качественный пластик, изготовленный по самым последним технологиям производства, стол из которого обладает гораздо большей прочностью и сроком эксплуатации.

          Каркас уличного стола должен быть из металла. Такие модели гораздо устойчивее, долговечнее, выдерживают различного рода природные и механические воздействия.

          Столешница может быть из пластика, дерева или металла. Мы предлагаем также столешницы из полиэтилена высокой плотности HDPE, верзалита, искусственного ротанга, толстого закаленного стекла и др. В каталоге представлен огромный выбор столов на любой вкус и бюджет.

          Форма стола

          Форма зависит от пространства, выделенного под уличное кафе. При небольшой площади можно выбрать компактные квадратные или прямоугольные столики, с их помощью можно правильно спланировать и задействовать каждый сантиметр свободного места.

          Круглые столы подойдут для более просторных террас. Несмотря на то, что они занимают больше места, на них можно разместить больше гостей.

          Еще одним решением могут стать складные столы – они мобильны, функциональны и удобны при хранении или переноске

          Где купить уличные столы недорого в Зеленодольске?

          Компания-производитель «ChiedoCover» предлагает приобрести столы высокого качества из прочных материалов, способных прослужить долгие годы по выгодным ценам. Благодаря собственному производству наши товары можно купить без наценок и без процентов. Мы работаем как с юридическими, так и с физическими лицами, а для оптовиков мы приготовили систему скидок до 20%.

          Почему уличные столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Зеленодольск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Зеленодольску ?

            Доставка товара по Зеленодольску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Зеленодольску ?

            Стоимость доставки по Зеленодольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Зеленодольску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Зеленодольску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Зеленодольске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Зеленодольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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