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          Товары по акции

          Уличные стулья в Бугульме оптом

          от 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бугульме и Татарстану

          Настоящее фото товара Стул Лофт винт, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт винт
          Настоящее фото товара Стул Лофт-14, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лофт-14
          Настоящее фото товара Стул-кресло Малибу, произведённого компанией ChiedoCover
          7 920 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул-кресло Малибу
          Настоящее фото товара Стул Лофт Римми мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Лофт Римми мягкий
          Настоящее фото товара Стул Ibiza, произведённого компанией ChiedoCover-20%
          2 890 ₽3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Ibiza
          Настоящее фото товара Стул Minnesota, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Minnesota
          Настоящее фото товара Стул Samanna, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          2 590 ₽3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Samanna
          Настоящее фото товара Стул Bali mono, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Bali mono
          Настоящее фото товара Стул Montreal x2, произведённого компанией ChiedoCover
          8 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Montreal x2
          Настоящее фото товара Стул Harmony, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Harmony
          Настоящее фото товара Стул Harmony Armchair, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Harmony Armchair
          Настоящее фото товара Стул Iowa, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Iowa
          Настоящее фото товара Стул Vermont, произведённого компанией ChiedoCover
          8 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Vermont
          Настоящее фото товара Стул Арзамас, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Арзамас
          Настоящее фото товара Стул Форест Гамп 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Форест Гамп 20мм
          Настоящее фото товара Стул Форест 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Форест 20мм
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          Уличные стулья – мобильность, функциональность, прочность

          Летний период – лучшее время для расширения кафе. Многие владельцы пользуются моментом и увеличивают площадь за счет террасы, веранды или площадки вблизи здания заведения. Даже если кафе, ресторан или отель расположен не в курортном городе, то в хорошую погоду посетители отдадут предпочтение посидеть и выпить чашечку кофе на свежем воздухе.

          Успех уличного кафе во многом зависит от выбора мебели. Уличные стулья отличаются от обычной, поэтому должны соответствовать следующим требованиям:

          • Высокая прочность материалов и устойчивость к перепадам температур, излучению солнечных лучей, влажности и к другим механическим воздействиям;
          • Дизайн, создающий уют вне стен зала кафе;
          • Комфорт – гостям должно быть удобно, конструкция стула должна позволять принимать максимальное количество поз;
          • Способность штабелироваться для удобного хранения и транспортировки;

          Многие владельцы предпочитают иметь комплект складных моделей уличных стульев, что экономит площадь подсобных помещений в зимнее время года. При выборе складных стульев стоит уделить внимание креплению, которое отвечает за трансформацию.

          Где купить уличные стулья оптом в Бугульме?

          Компания-производитель ChiedoCover предлагает приобрести стулья премиум класса по демократичной стоимости. Так как мы сами производим мебель, наши цены ниже средних на рынке HoReCa. Мы тщательно следим за каждым этапом производства мебели, работой наших сотрудников, а также ведением документации.

          В каталоге представлены стулья для улицы из металла, из пластика HPL, кованные модели, барные варианты. Благодаря большому выбору вы сможете найти лучшее решение для своего заведения.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Богатый опыт работы в индустрии ресторанного и гостиничного бизнеса - более 10 лет на рынке.
          • Высокое качество мебели и текстиля.
          • Одни из самых низких цен.
          • Индивидуальный подход.
          • Для постоянных покупателей скидки до 20%.

          При заказе на сайте, наши менеджеры перезвонят вам в ближайшие сроки, чтобы уточнить детали заказа и ответить на вопросы по поводу оплаты или доставки. Если вам необходима консультация специалиста - позвоните по номеру горячей линии, либо закажите бесплатный звонок.

          В каталоге также представлен большой выбор текстиля и декора для оформления и обеспечения защиты мебели. Вы можете приобрести уличные стулья для кафе или другие товары для ресторана, кафе, бара или отеля в городе Бугульма по лучшему соотношению цены и качества.

          Почему уличные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Бугульму и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Бугульме ?

            Доставка товара по Бугульме осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бугульме ?

            Стоимость доставки по Бугульме рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Бугульме осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бугульме телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Бугульме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Бугульме с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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