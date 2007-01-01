Летний период – лучшее время для расширения кафе. Многие владельцы пользуются моментом и увеличивают площадь за счет террасы, веранды или площадки вблизи здания заведения. Даже если кафе, ресторан или отель расположен не в курортном городе, то в хорошую погоду посетители отдадут предпочтение посидеть и выпить чашечку кофе на свежем воздухе.
Успех уличного кафе во многом зависит от выбора мебели. Уличные стулья отличаются от обычной, поэтому должны соответствовать следующим требованиям:
Многие владельцы предпочитают иметь комплект складных моделей уличных стульев, что экономит площадь подсобных помещений в зимнее время года. При выборе складных стульев стоит уделить внимание креплению, которое отвечает за трансформацию.
Компания-производитель ChiedoCover предлагает приобрести стулья премиум класса по демократичной стоимости. Так как мы сами производим мебель, наши цены ниже средних на рынке HoReCa. Мы тщательно следим за каждым этапом производства мебели, работой наших сотрудников, а также ведением документации.
В каталоге представлены стулья для улицы из металла, из пластика HPL, кованные модели, барные варианты. Благодаря большому выбору вы сможете найти лучшее решение для своего заведения.
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В каталоге также представлен большой выбор текстиля и декора для оформления и обеспечения защиты мебели. Вы можете приобрести уличные стулья для кафе или другие товары для ресторана, кафе, бара или отеля в городе Махачкала по лучшему соотношению цены и качества.
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
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Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Махачкале осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Махачкале рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Махачкале осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Махачкале с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня