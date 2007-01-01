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          Товары по акции

          Универсальные чехлы на мебель в Геленджике оптом

          от 440 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Геленджику и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Чехол 86 Premium комбинированный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 86 Premium комбинированный
          Настоящее фото товара Чехол 87 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол 87 Premium двусторонний
          Настоящее фото товара Чехол 88 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 88 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 89 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 89 Premium двусторонний
          Настоящее фото товара Чехол 90 Premium с карманом для подушки, произведённого компанией ChiedoCover
          1 560 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 90 Premium с карманом для подушки
          Настоящее фото товара Чехол 91 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Чехол 91 Premium двусторонний
          Настоящее фото товара Чехол 92 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 92 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 93 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Чехол 93 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 94 Premium комбинированный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол 94 Premium комбинированный
          Настоящее фото товара Чехол 95 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 95 Premium с подкладом
          Настоящее фото товара Чехол 96 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Чехол 96 Premium с подкладом
          Настоящее фото товара Чехол 97 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
          1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Чехол 97 Premium с подкладом
          Настоящее фото товара Чехол 98 Premium с подкладом, произведённого компанией ChiedoCover
          1 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 98 Premium с подкладом
          Настоящее фото товара Чехол 99 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          960 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Чехол 99 Premium
          Настоящее фото товара Чехол 83 Premium двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          Новинка
          1 970 ₽2 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Чехол 83 Premium двусторонний
          Настоящее фото товара Чехол 42, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          440 ₽490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Чехол 42, бежевый
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          Универсальные чехлы на мебель — великолепное решение для банкета любого уровня

          Помещения, где проводятся банкетные мероприятия необходимо оснастить удобной и комфортабельной мебелью, прежде всего эти действия направлены на приятный отдых гостей. Владельцам заведения рекомендуется использовать быстрые и универсальные аксессуары для мебели. Идеальным решением станут чехлов на мебель.

          Они способны буквально за несколько минут преобразить интерьер всего помещения, а также наполнить новым светом зал и заведение готово к приему гостей. В свою очередь, помимо эстетического восприятия, чехлы оказывают важные защитные функции. Они станут препятствием к попаданию остатков пищи, напитков, вина на стол или стул, таким образом смогут продлить срок службы банкетной мебели. При повседневном и регулярном использовании их можно без труда постирать или отмыть с помощью моющих средств прямо на месте. Кроме того, чехлы тянутся, растягиваются и практически не требуют глажки.

          Универсальные чехлы на мебель обладают предельно доступной стоимостью, поэтому их смогут себе позволить любые заведения, оказывающие услуги организации банкетных мероприятий. Широкий ассортимент, возможность подобрать практически любой цвет делают эти аксессуары просто незаменимыми на любых праздниках, корпоративах или юбилеях. Они отлично прикрывают недостатки: потертости и царапины. Таким образом, благодаря новому банкетному текстилю основной интерьер помещения предстанет в новом, обновленном виде. Чехлы на мебель производятся из экологически чистого сырья, поэтому отличаются гипоаллергенностью, а также очень надежны и долговечны.

          Как мы видим, чехлы на мебель являются одним из самых универсальных аксессуаров в украшении помещения, где проводятся банкеты. Они удачно сочетают в себе низкую стоимость и хорошее качество.

          Где купить универсальные чехлы в Геленджике и в Краснодарском крае?

          Компания ChiedoCover имеет собственное производство качественной мебели и текстиля для проведения банкетов любого уровня. На сегодняшний день сроки доставки продукции имеют огромное значение, зачастую определяющие при выборе компании. Наше предприятие осуществляет доставку в самые кротчайшие сроки и в любой регион РФ и стран СНГ. Мы всегда заботимся о интересах наших клиентов, поэтому предоставляем скидки, сезонные акции и другие приятные бонусы.

          Купить универсальные чехлы на мебель в ресторан или кафе в Геленджике можно на нашем сайте. Наше производство позволяет нам принимать оптовые заказы, поэтому если у Вас есть потребность в оснащении или обновлении интерьера помещения, то обратитесь в наш отдел продаж. Менеджеры окажут профессиональную консультацию по Вашему заказу, с учетом цены, доставки и других пожеланий клиента.

          Почему универсальные чехлы на мебель покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Геленджик и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Геленджику ?

            Доставка товара по Геленджику осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Геленджику ?

            Стоимость доставки по Геленджику рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Геленджику осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Геленджику телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Геленджике при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Геленджику с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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