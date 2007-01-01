Помещения, где проводятся банкетные мероприятия необходимо оснастить удобной и комфортабельной мебелью, прежде всего эти действия направлены на приятный отдых гостей. Владельцам заведения рекомендуется использовать быстрые и универсальные аксессуары для мебели. Идеальным решением станут чехлов на мебель.
Они способны буквально за несколько минут преобразить интерьер всего помещения, а также наполнить новым светом зал и заведение готово к приему гостей. В свою очередь, помимо эстетического восприятия, чехлы оказывают важные защитные функции. Они станут препятствием к попаданию остатков пищи, напитков, вина на стол или стул, таким образом смогут продлить срок службы банкетной мебели. При повседневном и регулярном использовании их можно без труда постирать или отмыть с помощью моющих средств прямо на месте. Кроме того, чехлы тянутся, растягиваются и практически не требуют глажки.
Универсальные чехлы на мебель обладают предельно доступной стоимостью, поэтому их смогут себе позволить любые заведения, оказывающие услуги организации банкетных мероприятий. Широкий ассортимент, возможность подобрать практически любой цвет делают эти аксессуары просто незаменимыми на любых праздниках, корпоративах или юбилеях. Они отлично прикрывают недостатки: потертости и царапины. Таким образом, благодаря новому банкетному текстилю основной интерьер помещения предстанет в новом, обновленном виде. Чехлы на мебель производятся из экологически чистого сырья, поэтому отличаются гипоаллергенностью, а также очень надежны и долговечны.
Как мы видим, чехлы на мебель являются одним из самых универсальных аксессуаров в украшении помещения, где проводятся банкеты. Они удачно сочетают в себе низкую стоимость и хорошее качество.
Компания ChiedoCover имеет собственное производство качественной мебели и текстиля для проведения банкетов любого уровня. На сегодняшний день сроки доставки продукции имеют огромное значение, зачастую определяющие при выборе компании. Наше предприятие осуществляет доставку в самые кротчайшие сроки и в любой регион РФ и стран СНГ. Мы всегда заботимся о интересах наших клиентов, поэтому предоставляем скидки, сезонные акции и другие приятные бонусы.
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Стоимость доставки по Нерюнгри рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Нерюнгри осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Нерюнгри с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня