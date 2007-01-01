Государственные муниципальные учреждения, а также различные коммунальные службы и другие частные организации, занимающиеся обустройством города время от времени нуждаются в покупке новых урн для улицы. Для того, чтобы выбрать качественные и максимально практичные изделия в Королеве, которые безболезненно переносят дождь, снег, а также сильные порывы ветра и резкие перепады температур необходимо провести анализ самых популярных и актуальных моделей. Это позволит выбрать оптимальный вариант, с учетом того или иного бюджета. Итак, простые рекомендации по выбору хорошей урны для улицы.
Прежде чем производить выбор подобных изделий важно четко понимать специфику их использования. Как было отмечено ранее, в первую очередь качественные урны для улицы должны быть очень стойкими к изменениям влажности и различным погодным условиям. Удачным вариантом станут металлические урны для улицы. Стальной металлический корпус обеспечивает долговечность. Данные модели не подвержены коррозии, считаются очень устойчивыми, износостойкими и органично смотрятся в любом ландшафте улицы. Благодаря их современному и европейскому дизайну, они получили широкое распространение для оснащения улиц современных городов и мегаполисов.
Помимо того, одним из удачных решений станут изысканные и очень прочные бетонные урны для улицы. Данные модели покрыты натуральным камнем, гармонично вписываются в любой облик современного города, за счет высоких показателей дизайна выгодно подчеркнут эстетические качества любого района города. На сегодняшний день на нашем сайте можно выбрать практически любой цвет изделиям, благодаря чему государственные муниципальные учреждения и коммунальные службы смогут найти оптимальный вариант, в соответствии с общим стилем в ландшафте города. Важным преимуществом является производство вкладыша из оцинкованной стали, что увеличивает срок их использования, аккуратная и стильная чашка для окурков также является ручкой для удаления вкладыша из урны. Таким образом, очень простой конструктор является многофункциональным. Мусорные урны для улицы не только успешно справляются со всеми своими основными задачами, но и великолепно дополняют общее впечатление о местности, аккуратные, элегантные формы восхитительно смотрятся в любом городе.
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Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Королеву осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Королеву с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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