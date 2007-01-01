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          Для улицы
          Товары по акции

          Урны для улицы в Нальчике оптом

          от 1 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Нальчику и Кабардино-Балкарии

          Настоящее фото товара Уличная урна 9495, произведённого компанией ChiedoCover
          29 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Уличная урна 9495
          Настоящее фото товара Уличная урна 9487, произведённого компанией ChiedoCover
          30 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Уличная урна 9487
          Настоящее фото товара Уличная урна 9473, произведённого компанией ChiedoCover
          14 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Уличная урна 9473
          Настоящее фото товара Уличная урна Куршавель, произведённого компанией ChiedoCover
          11 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Уличная урна Куршавель
          Настоящее фото товара Уличная урна 9493, произведённого компанией ChiedoCover
          24 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Уличная урна 9493
          Настоящее фото товара Уличная урна 94121, произведённого компанией ChiedoCover
          23 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Уличная урна 94121
          Настоящее фото товара Уличная урна 94185, произведённого компанией ChiedoCover
          19 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Уличная урна 94185
          Настоящее фото товара Уличная урна 9451, произведённого компанией ChiedoCover
          13 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Уличная урна 9451
          Настоящее фото товара Уличная урна 94135, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Уличная урна 94135
          Настоящее фото товара Металлическая урна Уличная, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Металлическая урна Уличная
          Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Урна уличная металлическая Бюджет
          Настоящее фото товара Урна для мусора уличная Титан, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Урна для мусора уличная Титан
          Настоящее фото товара Урна уличная опрокидывающаяся УК-1, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Урна уличная опрокидывающаяся УК-1
          Настоящее фото товара Урна из нержавеющей стали Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Урна из нержавеющей стали Мадрид
          Настоящее фото товара Урна уличная Космос, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Урна уличная Космос
          Настоящее фото товара Урна уличная Космос малая, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Урна уличная Космос малая
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          Простые рекомендации по выбору урны для улицы

          Государственные муниципальные учреждения, а также различные коммунальные службы и другие частные организации, занимающиеся обустройством города время от времени нуждаются в покупке новых урн для улицы. Для того, чтобы выбрать качественные и максимально практичные изделия в Нальчике, которые безболезненно переносят дождь, снег, а также сильные порывы ветра и резкие перепады температур необходимо провести анализ самых популярных и актуальных моделей. Это позволит выбрать оптимальный вариант, с учетом того или иного бюджета. Итак, простые рекомендации по выбору хорошей урны для улицы.

          Металлические урны для улицы

          Прежде чем производить выбор подобных изделий важно четко понимать специфику их использования. Как было отмечено ранее, в первую очередь качественные урны для улицы должны быть очень стойкими к изменениям влажности и различным погодным условиям. Удачным вариантом станут металлические урны для улицы. Стальной металлический корпус обеспечивает долговечность. Данные модели не подвержены коррозии, считаются очень устойчивыми, износостойкими и органично смотрятся в любом ландшафте улицы. Благодаря их современному и европейскому дизайну, они получили широкое распространение для оснащения улиц современных городов и мегаполисов.

          Бетонные урны для улицы

          Помимо того, одним из удачных решений станут изысканные и очень прочные бетонные урны для улицы. Данные модели покрыты натуральным камнем, гармонично вписываются в любой облик современного города, за счет высоких показателей дизайна выгодно подчеркнут эстетические качества любого района города. На сегодняшний день на нашем сайте можно выбрать практически любой цвет изделиям, благодаря чему государственные муниципальные учреждения и коммунальные службы смогут найти оптимальный вариант, в соответствии с общим стилем в ландшафте города. Важным преимуществом является производство вкладыша из оцинкованной стали, что увеличивает срок их использования, аккуратная и стильная чашка для окурков также является ручкой для удаления вкладыша из урны. Таким образом, очень простой конструктор является многофункциональным. Мусорные урны для улицы не только успешно справляются со всеми своими основными задачами, но и великолепно дополняют общее впечатление о местности, аккуратные, элегантные формы восхитительно смотрятся в любом городе.

          Где купить урны для улицы в Нальчике?

          Наша компания основана в 2007 году, с этого времени мы стремительно и динамично развиваемся. Мы изготавливаем новые модели, с учетом пожеланий и откликов наших клиентов. Наши производственные цеха оснащены самым современным, инновационным и дорогостоящим оборудованием. Это является хорошим подспорьем для производства мебели высокого качества и современного дизайна. Мы изготавливаем мебель для самых различных сфер деятельности. В нашем каталоге представлены универсальные банкетные столы и стулья, лофт, мебель для дачи, офиса, а также модные аксессуары и дополнительное оборудование.

          Купить урны для улицы в Нальчике просто, Вам необходимо перейти по ссылке на наш официальный веб-сайт. Здесь есть все необходимое для полного, комплексного оснащения любого помещения «под ключ». Наши менеджеры легко и просто выберут для Вас лучший вариант, с учетом всех Ваших пожеланий и требований.

          Почему урны для улицы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Нальчик и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Нальчику ?

            Доставка товара по Нальчику осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Нальчику ?

            Стоимость доставки по Нальчику рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Нальчику осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Нальчику телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Нальчике при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Нальчику с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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