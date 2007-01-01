Для мебельного оснащения кафе, ресторанов, а также гостиниц и отелей в Азове необходимо выбирать мебель, которая не потеряет свою актуальность на протяжении длительного времени. Одним из хороших решений будут современные венские стулья с подлокотниками. Это актуальные модели, идеально подходящие для мебельного оснащения сегмента HoReCa. Они универсальны, а также очень удобны и максимально практично, это обуславливает большую популярность и спрос на подобные изделия. Они широко распространены по всему миру и отличаются доступностью. Меблировка такими изделиями привнесет в интерьер изящество и элегантность.
Известный мастер Михаэль Тонет считается разработчиком и основателем венских стульев. Первые модели произвели настоящий фурор и были целым произведением искусства. Первое время они были доступными только для высшего общества и богатых людей. Со временем они стали распространяться по всему миру, были более доступными для обычных людей.
Данные изделия имеют множество преимуществ и достоинств: они характеризуются небольшим весом, для их изготовления используются современные материалы. Каракас стула состоит из массива дерева — это максимально экологически чистый материал — не вызывающий аллергическую реакцию и не источают неприятных запахов. Таким образом, они полностью соответствуют всем необходимым требованиям безопасности, которые предъявляются к заведениям общественного питания. Помимо того, подобные модели многофункциональны, они хорошо сочетаются в классических стилях, а также в других популярных, а также востребованных и актуальных направлениях. Инновационная технология производства позволяет производить изделия высокого качества и максимальной прочности. Они способны выдерживать максимальные нагрузки, рассчитаны на каждодневное пользование, достойно выдерживают различные царапины и зацепы, при этом сохраняются презентабельный внешний вид и и свои уникальные и великолепные качества. В тоже время прекрасный дизайн придаст любому помещению, оснащенному подобными моделями роскошь и благородство. В каталоге продукции представлены разнообразные модели венские стульев, имеющие свои особенности. Данные изделия очень практичны, для того, чтобы ухаживать за ними необходимо иметь салфетку из микрофибры, буквально за несколько минут они приводятся в полный порядок.
Оригинальные и эксклюзивные изделия наполнят атмосферу уютом, а также гармонией и комфортабельностью. За счет массива дерева формируется уникальный и эксклюзивный стиль. Каждый спил дерева неповторим, поэтому оснащение помещение такой мебелью Вы становитесь обладателем потрясающих моделей, которые больше не встретить ни в одном другом заведении. На сегодняшний день это отличное и оптимальное сочетание цены и качества, благодаря приемлемой стоимости их могут себе позволить даже относительно скромные бюджеты, планируемые на покупку мебели. Деревянные венские стулья с подлокотниками станут неотъемлемой частью абсолютно для любого интерьера, они удивят и вызовут восторг у Ваших посетителей. Как правило, для изготовления таких моделей применяется бук — это положительно сказывается на износостойкости и устойчивости к внешним воздействиям, в том числе со стороны посетителей кафе или ресторанов. Они спроектированы на повседневное пользование, деревянный каркас обеспечивает большой эксплуатационный срок.
Интересным дизайнерским решением станет применение данных изделий дома, в частности стильный кухонный гарнитур будет замечательно гармонировать с роскошными венскими стульями с подлокотниками. Они прекрасны для дома в виду своих отличных технических характеристик, универсальности и практичности. На них комфортно сидеть, даже регулярное использование не скажется их положительных качествах. Можно быть уверенными в надежности и прочности данных моделей.
Итак, венские стулья с подлокотниками активно применяются при мебельном оснащении квартиры, в частности, кухни, гостиной, кафе, ресторанов, а также частных домов и других помещений. Массив дерева обеспечит безопасность — они хорошо подходят для кафе в классических стилях: модные, современные, уникальные и оригинальные — они гарантированно удивят всех Ваших гостей и посетителей.
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Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня