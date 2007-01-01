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          Товары по акции

          Венские стулья с подлокотниками в Воронеже оптом

          от 3 890 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Воронежу и Воронежской области

          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул-кресло Венское
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул-кресло Венское Классик
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover-14%
          3 990 ₽4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул-кресло Венское Классик, без подушки
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
          Настоящее фото товара Стул-кресло Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          4 390 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул-кресло Кантри, без подушки
          Настоящее фото товара Стул-кресло Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул-кресло Алекс
          Настоящее фото товара Стул-кресло Кантри-М, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул-кресло Кантри-М
          Настоящее фото товара Стул Венский с подлокотниками Cross MN, произведённого компанией ChiedoCover
          7 510 ₽
          Оптовая цена
          3.8
          Стул Венский с подлокотниками Cross MN
          Настоящее фото товара Стул-кресло Венское с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул-кресло Венское с подушкой
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          Венские стулья с подлокотниками: отличное решение для HoReCa

          Для мебельного оснащения кафе, ресторанов, а также гостиниц и отелей в Воронеже необходимо выбирать мебель, которая не потеряет свою актуальность на протяжении длительного времени. Одним из хороших решений будут современные венские стулья с подлокотниками. Это актуальные модели, идеально подходящие для мебельного оснащения сегмента HoReCa. Они универсальны, а также очень удобны и максимально практично, это обуславливает большую популярность и спрос на подобные изделия. Они широко распространены по всему миру и отличаются доступностью. Меблировка такими изделиями привнесет в интерьер изящество и элегантность.

          Известный мастер Михаэль Тонет считается разработчиком и основателем венских стульев. Первые модели произвели настоящий фурор и были целым произведением искусства. Первое время они были доступными только для высшего общества и богатых людей. Со временем они стали распространяться по всему миру, были более доступными для обычных людей.

          Мягкий венский стул: особенности и технические характеристики

          Данные изделия имеют множество преимуществ и достоинств: они характеризуются небольшим весом, для их изготовления используются современные материалы. Каракас стула состоит из массива дерева — это максимально экологически чистый материал — не вызывающий аллергическую реакцию и не источают неприятных запахов. Таким образом, они полностью соответствуют всем необходимым требованиям безопасности, которые предъявляются к заведениям общественного питания. Помимо того, подобные модели многофункциональны, они хорошо сочетаются в классических стилях, а также в других популярных, а также востребованных и актуальных направлениях. Инновационная технология производства позволяет производить изделия высокого качества и максимальной прочности. Они способны выдерживать максимальные нагрузки, рассчитаны на каждодневное пользование, достойно выдерживают различные царапины и зацепы, при этом сохраняются презентабельный внешний вид и и свои уникальные и великолепные качества. В тоже время прекрасный дизайн придаст любому помещению, оснащенному подобными моделями роскошь и благородство. В каталоге продукции представлены разнообразные модели венские стульев, имеющие свои особенности. Данные изделия очень практичны, для того, чтобы ухаживать за ними необходимо иметь салфетку из микрофибры, буквально за несколько минут они приводятся в полный порядок.

          Деревянные венские стулья с подлокотниками

          Оригинальные и эксклюзивные изделия наполнят атмосферу уютом, а также гармонией и комфортабельностью. За счет массива дерева формируется уникальный и эксклюзивный стиль. Каждый спил дерева неповторим, поэтому оснащение помещение такой мебелью Вы становитесь обладателем потрясающих моделей, которые больше не встретить ни в одном другом заведении. На сегодняшний день это отличное и оптимальное сочетание цены и качества, благодаря приемлемой стоимости их могут себе позволить даже относительно скромные бюджеты, планируемые на покупку мебели. Деревянные венские стулья с подлокотниками станут неотъемлемой частью абсолютно для любого интерьера, они удивят и вызовут восторг у Ваших посетителей. Как правило, для изготовления таких моделей применяется бук — это положительно сказывается на износостойкости и устойчивости к внешним воздействиям, в том числе со стороны посетителей кафе или ресторанов. Они спроектированы на повседневное пользование, деревянный каркас обеспечивает большой эксплуатационный срок.

          Интересным дизайнерским решением станет применение данных изделий дома, в частности стильный кухонный гарнитур будет замечательно гармонировать с роскошными венскими стульями с подлокотниками. Они прекрасны для дома в виду своих отличных технических характеристик, универсальности и практичности. На них комфортно сидеть, даже регулярное использование не скажется их положительных качествах. Можно быть уверенными в надежности и прочности данных моделей.

          Итак, венские стулья с подлокотниками активно применяются при мебельном оснащении квартиры, в частности, кухни, гостиной, кафе, ресторанов, а также частных домов и других помещений. Массив дерева обеспечит безопасность — они хорошо подходят для кафе в классических стилях: модные, современные, уникальные и оригинальные — они гарантированно удивят всех Ваших гостей и посетителей.

          Где купить венские стулья с подлокотниками в Воронеже?

          ChiedoCover — это гарантия высокого качества, надежности, а также удобства и долговечности. Мебель от нашей компании удачно впишется абсолютно в любое помещение. Деревянные стулья и столы, мягкая мебель, а также модели на металлокаркасе и многое другое — каталог продукции ChiedoCover один из самых больших в России. Таким образом, каждый покупатель сможет найти наиболее подходящий вариант для полного и комплексного оснащения. В тоже время, наша компания изготовит мебель, которая превосходно обновит интерьер квартиры, офиса или заведения сегмента HoReCa. Производство компании располагается в Кировской области, ChiedoCover постоянно обновляет линейку продукции, изготавливая очень интересные и универсальные модели, которые являются настоящим произведением искусств.

          Купить венские стулья с подлокотниками в Воронеже легко. В любой день можно посетить официальный сайт нашей компании и подобрать понравившуюся модель. Узнать о сроках изготовления, технических особенностях, а также достоинствах и недостатках можно у наших профессиональных менеджеров. Они предоставят исчерпывающую информацию относительно мебели нашего производства. Доставка производится по всей России, включая страны СНГ. Мебель от ChiedoCover — это практичность, надежность помноженная на долговечность.

          Почему венские стулья с подлокотниками покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Воронеж и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Воронежу ?

            Доставка товара по Воронежу осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Воронежу ?

            Стоимость доставки по Воронежу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Воронежу осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Воронежу телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Воронеже при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Воронежу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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