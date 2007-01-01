Любое посещение кафе или ресторана в Кунгуре ассоциируется у посетителей с комфортом и удобством. Мы посещаем эти заведения для того, чтобы провести досуг, пообщаться, вкусно поесть или просто провести время в приятной обстановке, поэтому каждый элемент декора имеет значение.
Хорошо организованный гардероб в любом заведении производит впечатление на посетителей и гостей заведения. Существуют определенные требования, которые предъявляются к расстановке вешалок: максимальное их количество должно превышать на 10% число посадочных мест. Рекомендуется не размещать вешалки посередине помещения, чтобы сохранить как можно больше полезной площади зала, их следует расставлять в определенные углы. Оформление гардероба следует производить согласно основной стилистике Вашего заведения. Вешалки должны быть предельно устойчивыми, прочными и быть удобными для обслуживающего персонала. Это отражается на общем сервисе и в итоге сказывается на отзыве посетителей.
Напольные вешалки очень компактны, не занимают много места, превосходно сочетаются со стилем Лофт, а также практически с любым классическим или традиционным стилем. С технической стороны, хорошим преимуществом является порошковая окраска, которая благоприятствует стойкости к любым механическим повреждениям. Вешалки имеют полную разборную конструкцию, поэтому в случае необходимости, с легкостью могут перемещаться по залу.
На сегодняшний день пользуются спросом вешалки индивидуального проектирования, специально разработанные с учетом стилистики и интерьера заведения. Хитами продаж являются напольные вешалки белого и черного цвета.
Таким образом, выбор напольных вешалок нужно производить с учетом цвета основного интерьера заведения, правильно подбирать качество материала, тогда этот элемент декора станет надежным союзником Вашего бизнеса.
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Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Кунгуру осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Кунгуру рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Кунгуру осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кунгуру с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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