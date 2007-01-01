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            Товары по акции

            Вешалки напольные в Магнитогорске оптом

            от 2 090 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Магнитогорску и Челябинской области

            Настоящее фото товара Вешалка напольная 14D черная, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            2 090 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Вешалка напольная 14D черная
            Настоящее фото товара Вешалка напольная 14WD темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
            2 090 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Вешалка напольная 14WD темный орех
            Настоящее фото товара Вешалка напольная Hook темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
            3 090 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Вешалка напольная Hook темный орех
            Настоящее фото товара Вешалка напольная Hook слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            3 090 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Вешалка напольная Hook слоновая кость
            Настоящее фото товара Вешалка напольная Just Hang черный, произведённого компанией ChiedoCover
            2 890 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Вешалка напольная Just Hang черный
            Настоящее фото товара Вешалка напольная Just Hang черный, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
            3 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Вешалка напольная Just Hang черный, мрамор
            Настоящее фото товара Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Вешалка напольная Six-ray светлый орех, мрамор
            Настоящее фото товара Вешалка напольная Six-ray светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
            4 490 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Вешалка напольная Six-ray светлый орех
            Настоящее фото товара Вешалка напольная Umbrella светлый орех, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
            6 190 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Вешалка напольная Umbrella светлый орех, мрамор
            Настоящее фото товара Вешалка напольная Umbrella светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
            6 190 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Вешалка напольная Umbrella светлый орех
            Настоящее фото товара Вешалка напольная Sliced ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            4 090 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Вешалка напольная Sliced ваниль
            Настоящее фото товара Вешалка напольная Sliced коричневый муар, произведённого компанией ChiedoCover
            4 090 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Вешалка напольная Sliced коричневый муар
            Настоящее фото товара Вешалка напольная Horns коричневый муар, произведённого компанией ChiedoCover
            3 690 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Вешалка напольная Horns коричневый муар
            Настоящее фото товара Вешалка напольная Barb хром, произведённого компанией ChiedoCover
            3 690 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Вешалка напольная Barb хром
            Настоящее фото товара Антивандальная вешалка Crab, произведённого компанией ChiedoCover
            7 990 ₽
            Оптовая цена
            5
            Антивандальная вешалка Crab
            Настоящее фото товара Вешалка напольная Офис Грация 680 черная, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            2 990 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Вешалка напольная Офис Грация 680 черная
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            Вешалки напольные: удобный и компактный элемент интерьера

            Любое посещение кафе или ресторана в Магнитогорске ассоциируется у посетителей с комфортом и удобством. Мы посещаем эти заведения для того, чтобы провести досуг, пообщаться, вкусно поесть или просто провести время в приятной обстановке, поэтому каждый элемент декора имеет значение.

            Хорошо организованный гардероб в любом заведении производит впечатление на посетителей и гостей заведения. Существуют определенные требования, которые предъявляются к расстановке вешалок: максимальное их количество должно превышать на 10% число посадочных мест. Рекомендуется не размещать вешалки посередине помещения, чтобы сохранить как можно больше полезной площади зала, их следует расставлять в определенные углы. Оформление гардероба следует производить согласно основной стилистике Вашего заведения. Вешалки должны быть предельно устойчивыми, прочными и быть удобными для обслуживающего персонала. Это отражается на общем сервисе и в итоге сказывается на отзыве посетителей.

            Напольные вешалки очень компактны, не занимают много места, превосходно сочетаются со стилем Лофт, а также практически с любым классическим или традиционным стилем. С технической стороны, хорошим преимуществом является порошковая окраска, которая благоприятствует стойкости к любым механическим повреждениям. Вешалки имеют полную разборную конструкцию, поэтому в случае необходимости, с легкостью могут перемещаться по залу.

            На сегодняшний день пользуются спросом вешалки индивидуального проектирования, специально разработанные с учетом стилистики и интерьера заведения. Хитами продаж являются напольные вешалки белого и черного цвета.

            Таким образом, выбор напольных вешалок нужно производить с учетом цвета основного интерьера заведения, правильно подбирать качество материала, тогда этот элемент декора станет надежным союзником Вашего бизнеса.

            Где купить напольные вешалки в Магнитогорске и в Челябинской области?

            Наша компания поможет Вам выбрать идеальную банкетную мебель и текстиль для сегмента HoReCa. Наша продукция отличается потрясающей функциональностью и большим сроком службы. Мы произвели обновление материально — технической базы, на сегодняшний день мы принимаем большие оптовые заказы, выполняем в срок и доставляем по всей России и странам СНГ.

            Купить напольные вешалки в ресторан в Магнитогорске можно на нашем сайте. Квалифицированные менеджеры, под Ваш запрос, выберут нужный цвет, форму и дизайн товаров. Мы сопровождаем и внимательно отслеживаем весь цикл производства. Вся продукция имеет сертификаты безопасности и соответствие международным стандартам.

            Почему вешалки напольные покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Магнитогорск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Магнитогорску ?

              Доставка товара по Магнитогорску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Магнитогорску ?

              Стоимость доставки по Магнитогорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Магнитогорску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Магнитогорску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Магнитогорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Магнитогорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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