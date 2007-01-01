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            Вешалки настенные в Междуреченске оптом

            от 590 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Междуреченску и Кемеровской области

            Настоящее фото товара Вешалка Solid, произведённого компанией ChiedoCover
            990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Вешалка Solid
            Настоящее фото товара Вешалка Rhythm, произведённого компанией ChiedoCover
            1 390 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Вешалка Rhythm
            Настоящее фото товара Вешалка Loop белая, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            1 190 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Вешалка Loop белая
            Настоящее фото товара Вешалка Loop темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
            1 190 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Вешалка Loop темный орех
            Настоящее фото товара Вешалка Micro белая, произведённого компанией ChiedoCover
            1 390 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Вешалка Micro белая
            Настоящее фото товара Вешалка Micro коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
            1 990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Вешалка Micro коричневая
            Настоящее фото товара Вешалка Tree коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
            1 990 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Вешалка Tree коричневая
            Настоящее фото товара Вешалка Horizontal Bar, произведённого компанией ChiedoCover
            790 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Вешалка Horizontal Bar
            Настоящее фото товара Вешалка SHT-WH8 коричневый муар, произведённого компанией ChiedoCover
            890 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Вешалка SHT-WH8 коричневый муар
            Настоящее фото товара Вешалка деревянная Альберто SHT-WH4 белая, произведённого компанией ChiedoCover
            2 590 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Вешалка деревянная Альберто SHT-WH4 белая
            Настоящее фото товара Вешалка деревянная Альберто SHT-WH4 венге, произведённого компанией ChiedoCover
            2 590 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Вешалка деревянная Альберто SHT-WH4 венге
            Настоящее фото товара Вешалка деревянная Альберто SHT-WH4 дерево, произведённого компанией ChiedoCover
            2 290 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Вешалка деревянная Альберто SHT-WH4 дерево
            Настоящее фото товара Вешалка Грация 1/4 белая, произведённого компанией ChiedoCover
            690 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Вешалка Грация 1/4 белая
            Настоящее фото товара Вешалка Грация 1/4 черная, произведённого компанией ChiedoCover
            590 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Вешалка Грация 1/4 черная
            Настоящее фото товара Вешалка Грация 1/5 белая, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            1 690 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Вешалка Грация 1/5 белая
            Настоящее фото товара Вешалка Грация 2/5 черная, произведённого компанией ChiedoCover
            1 390 ₽
            Оптовая цена
            5
            Вешалка Грация 2/5 черная
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            Настенные вешалки — необходимый элемент декора для любого интерьера

            При открытии кафе, ресторана или другого заведения в Междуреченске стоит учитывать мельчайшие детали, которые могут влиять на восприятие посетителей и гостей заведения. Как сказано в известном выражении, театр начинается с вешалки, так и кафе или ресторан точно также начинается с вешалки. Правильный выбор вешалок может добавить антураж, а также дополнить интерьер и стать настоящим украшением заведения.

            Настенные вешалки выполняются как из металла, так и из дерева и пластика. Например, массивные вешалки из тяжелого металла в рок-кафе или стилизованных барах передадут соответствующую атмосферу заведения и на входе окажут положительное воздействие на посетителей. В тоже время, в традиционных и классических русских ресторанах под старину, настенные вешалки из массива дерева великолепно буду сочетаться с изысканным интерьером ресторана и несомненно улучшат впечатление гостей от заведения.

            Настенные вешалки обладают простой конструкцией и достаточно компактны. Они прекрасно справляются со своими основными функциями, а возможность индивидуального заказа по форме, а также материалу изготовления и цвету дает возможность изготовить настенные вешалки именно под Ваш стиль и дизайн интерьера. Достаточно бюджетная стоимость таких моделей — еще одно преимущество. Благодаря этому они доступны абсолютно любым заведениям в сегменте HoReCa. Они успешно себя зарекомендовали в кафе на каждый день, где учитывая постоянный поток посетителей увеличивается нагрузка на настенные вешалки. Модели, выполненные как из дерева, так и из металла отличаются предельной прочностью и высокой надежностью, поэтому они прослужат долгое время и станут хорошим помощником для создания дополнительного уюта заведению.

            Где купить настенные вешалки в кафе или ресторан в Кемеровской области?

            Улучшив систему контроля качества, мы повысили надежность и эксплуатационный срок нашей выпускаемой продукции. На протяжении 13 лет компания ChiedoCover осуществляет комплексное оснащение ресторанов, а также гостиниц и кафе. Собрав лучшие модели HoReCa, мы принимаем эксклюзивные и индивидуальные заказы. Любые Ваши решения будут реализованы нашим производством.

            Купить настенные вешалки в HoReCa в Междуреченске можно на нашем веб-сайте. Различные способы оплаты, варианты доставки по РФ и странам СНГ, все необходимые сопроводительные документы — это лишь небольшой список наших преимуществ. Профессиональные и опытные менеджеры из отдела продаж придут на помощь по любым вопросам, касающимся оснащения Вашего заведения.

            Почему вешалки настенные покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Междуреченск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Междуреченску ?

              Доставка товара по Междуреченску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Междуреченску ?

              Стоимость доставки по Междуреченску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Междуреченску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Междуреченску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Междуреченске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Междуреченску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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