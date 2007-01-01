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              Вращающиеся подставки для блюд в Борисоглебске оптом

              от 2 990 ₽

              Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Борисоглебску и Воронежской области

              Настоящее фото товара Поворотная платформа 40 см флитвуд, произведённого компанией ChiedoCover
              3 090 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Поворотная платформа 40 см флитвуд
              Настоящее фото товара Поворотная платформа 40 см белая, произведённого компанией ChiedoCover
              2 990 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Поворотная платформа 40 см белая
              Настоящее фото товара Поворотная платформа 60 см флитвуд, произведённого компанией ChiedoCover
              4 090 ₽
              Оптовая цена
              4.7
              Поворотная платформа 60 см флитвуд
              Настоящее фото товара Поворотная платформа 70 см флитвуд, произведённого компанией ChiedoCover
              4 790 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Поворотная платформа 70 см флитвуд
              Настоящее фото товара Поворотная платформа 70 см белая, произведённого компанией ChiedoCover
              4 590 ₽
              Оптовая цена
              4.9
              Поворотная платформа 70 см белая
              Настоящее фото товара Поворотная платформа 60 см белая, произведённого компанией ChiedoCover
              3 990 ₽
              Оптовая цена
              4.4
              Поворотная платформа 60 см белая
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              Оригинальное решение для сервировки стола — вращающиеся подставки для блюд

              Для ресторанов и кафе Борисоглебска современным и оригинальным решением станут вращающиеся подставки для блюд. Чтобы увеличить количество гостей и повысить посещаемость посетителей необходимо уделять внимание не только уникальности интерьера, но и, несомненно, кухни ресторана или кафе. На сегодняшний день это важнейшая составляющая общего успеха.

              Особенности и сфера использования вращающихся подставок для блюд

              Наиболее распространенной сферой применения являются рестораны и кафе общественного питания. Также отличным вариантом будет использование вращающихся подставок для блюд в пиццериях. Аккуратно и удобно пицца будет располагаться на таких поставках, что по достоинству оценят гости и посетителя Вашего заведения.

              Вращающиеся подставки для блюд органично будут смотреться при сервировке стола. Если в Вашем заведении планируются корпоративы, а также дружественные вечеринки или любые другие праздничные мероприятия, то такие подставки решат сразу несколько проблем: они не занимают много места, достаточно компактны , а также гармонично смотрятся с столовыми приборами и другими атрибутами сервировки. Технические характеристики классических вращающихся подставок для блюд: диаметр поворотного круга — 40 см, высота — 3 см. Вес таких подставок 3 кг, таким образом официантам и обслуживающему персоналу будет удобно и комфортно переносить их по залу. Подставки очень устойчивы и, при необходимости, сами посетители могут плавно вращать их рукой. По желанию, вращающийся центр подставки легко снимается и с такой же легкостью может устанавливаться обратно. Существенным условием для правильной сервировки стола является цветовое сочетание. Белый, фисташковый, ореховый, бежевый, песочный - одни из самых популярных и актуальных цветов для подставок. В качестве материала из которого выполняются такие подставки является ЛДСП. Это прочный, неприхотливый в уходе материал, который имеет длительный эксплуатационный срок.

              Где купить вращающиеся подставки для блюд в кафе или ресторан в Воронежской области?

              Завод по производству и комплексному оснащению ресторанного и гостиничного бизнеса ChiedoCover использует только экологически чистое и безопасное сырье. Известные компании: Сбербанк, Билайн, Газпром, Татнефть и другие стали нашими хорошими партнерами за многолетний опыт на рынке HoReCa.

              Купить вращающиеся подставки для блюд в кафе в Борисоглебске можно на нашем сайте. Кроме дополнительного оборудования, Вы найдете множество интересных товаров для Вашего бизнеса.

              Почему вращающиеся подставки для блюд покупают в ChiedoCover?

              • Более 3000 моделей

                стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

              • Гарантия

                Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

              • Пробники

                Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

              • Оперативное производство

                Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

              • Индивидуальные заказы

                Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

              • Доставка в Борисоглебск и другие города России и ближнего зарубежья

                Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
                Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

              • Полный пакет документов

                Мы представляем все необходимые документы:
                накладные, счета-фактуры, договоры.

              • Выгодные предложения

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              • Гарантированное качество продукции

                Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

              • Частичная оплата

                Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

              Подробнее о ChiedoCover

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              Частые вопросы

              • 🚚 Как осуществляется доставка по Борисоглебску ?

                Доставка товара по Борисоглебску осуществляется транспортными компаниями.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Борисоглебску ?

                Стоимость доставки по Борисоглебску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

                Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

                • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
                • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

                Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

                Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

                Доставка текстиля по Борисоглебску осуществляется бесплатно.

              • ❓ Возможен ли самовывоз?

                Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

                • Самовывоз со склада в Москве;
                • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
                • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
                • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
              • 💳 Как происходит оплата?

                Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

                • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
                • Возможна частичная оплата
                • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

                Подробная информация на странице Оплата

              • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

                Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

                Подробная информация на странице Гарантия

              • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

                Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

                Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

              • ✅ Как сделать заказ?
                1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
                2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
                3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Борисоглебску телефону +7 922 906 67 77
                4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
                5. Оплата доставки происходит в Борисоглебске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

                Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

                При выборе доставки по Борисоглебску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

              • 🪑 Вы производители или перепродаете?

                Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

              • 💥 Есть ли скидки?

                Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

                С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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