Для ресторанов и кафе Бугульмы современным и оригинальным решением станут вращающиеся подставки для блюд. Чтобы увеличить количество гостей и повысить посещаемость посетителей необходимо уделять внимание не только уникальности интерьера, но и, несомненно, кухни ресторана или кафе. На сегодняшний день это важнейшая составляющая общего успеха.
Особенности и сфера использования вращающихся подставок для блюд
Наиболее распространенной сферой применения являются рестораны и кафе общественного питания. Также отличным вариантом будет использование вращающихся подставок для блюд в пиццериях. Аккуратно и удобно пицца будет располагаться на таких поставках, что по достоинству оценят гости и посетителя Вашего заведения.
Вращающиеся подставки для блюд органично будут смотреться при сервировке стола. Если в Вашем заведении планируются корпоративы, а также дружественные вечеринки или любые другие праздничные мероприятия, то такие подставки решат сразу несколько проблем: они не занимают много места, достаточно компактны , а также гармонично смотрятся с столовыми приборами и другими атрибутами сервировки. Технические характеристики классических вращающихся подставок для блюд: диаметр поворотного круга — 40 см, высота — 3 см. Вес таких подставок 3 кг, таким образом официантам и обслуживающему персоналу будет удобно и комфортно переносить их по залу. Подставки очень устойчивы и, при необходимости, сами посетители могут плавно вращать их рукой. По желанию, вращающийся центр подставки легко снимается и с такой же легкостью может устанавливаться обратно. Существенным условием для правильной сервировки стола является цветовое сочетание. Белый, фисташковый, ореховый, бежевый, песочный - одни из самых популярных и актуальных цветов для подставок. В качестве материала из которого выполняются такие подставки является ЛДСП. Это прочный, неприхотливый в уходе материал, который имеет длительный эксплуатационный срок.
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Доставка товара по Бугульме осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Бугульме рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Бугульме осуществляется бесплатно.
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Бугульме с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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