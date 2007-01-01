В ресторанах и кафе Пятигорска используются разные варианты освещения помещения. Главное, чтобы используемый свет полностью справлялся со своими главными функциями — освещения. Подвесные и натяжные потолки уже на протяжении длительного времени являются очень популярными. Это привело к более широкому использованию встраиваемых светильников, которые отлично освещают помещение. Остановимся на этом выборе и поговорим о нем более подробно.
Технические особенности встраиваемых светильников
Встраиваемые светильники — это устройства, конструкция которых предполагает монтаж внутрь строительных элементов, где располагается прокладка проводов и кабелей. Это очень эстетично, поскольку внешний вид таких светильников смотрится как одно целое.
Форма, а также корпус и вид встраиваемых светильников может быть практически любой: от прямоугольных, круглых до квадратных. Большинство ресторанов и кафе выбирают встраиваемые светильники, изготовленные из металла. Это более практичный материал, имеющий длительный срок службы.
Отметим некоторые главные достоинства таких моделей:
Таким образом, встраиваемые светильники — это очень практичный, недорогой и необходимый элемент интерьера. Важно помнить, что при установке светильников, как и любого другого осветительного оборудования, необходимо произвести расчет, поделить помещение на части и правильно распределить свет. От этих решений будет зависеть световое насыщение заведения, которое может отразиться на отзывах посетителей Вашего заведения.
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Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.
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Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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