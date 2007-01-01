Встраиваемые светильники в Шахтёрске оптом

от 165 ₽

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Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar , произведённого компанией ChiedoCover
Хит
398 ₽
Оптовая цена
4.6
Встраиваемый светильник Lightstar
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar White, произведённого компанией ChiedoCover
198 ₽
Оптовая цена
4.8
Встраиваемый светильник Lightstar White
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex Cardo , произведённого компанией ChiedoCover
Хит
534 ₽
Оптовая цена
4.8
Встраиваемый светильник Imex Cardo
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex one, произведённого компанией ChiedoCover
561 ₽
Оптовая цена
4.5
Встраиваемый светильник Imex one
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Imex 8W Circle, произведённого компанией ChiedoCover
165 ₽
Оптовая цена
4.7
Встраиваемый светильник Imex 8W Circle
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №1, произведённого компанией ChiedoCover
1 690 ₽
Оптовая цена
4.8
Встраиваемый светильник Gyps Classic №1
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №2, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.5
Встраиваемый светильник Gyps Classic №2
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №3, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.8
Встраиваемый светильник Gyps Classic №3
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №4, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.8
Встраиваемый светильник Gyps Classic №4
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №6, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.4
Встраиваемый светильник Gyps Classic №6
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №7, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Встраиваемый светильник Gyps Classic №7
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Астэри, произведённого компанией ChiedoCover
10 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Встраиваемый светильник Астэри
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Бриллайн, произведённого компанией ChiedoCover
18 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Встраиваемый светильник Бриллайн
Настоящее фото товара Встраиваемый линейный светильник Box, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
5
Встраиваемый линейный светильник Box
Настоящее фото товара Встраиваемый профильный светильник Диес, произведённого компанией ChiedoCover
17 190 ₽
Оптовая цена
4.9
Встраиваемый профильный светильник Диес
Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Стэрия, произведённого компанией ChiedoCover
12 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Встраиваемый светильник Стэрия
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Выбираем светильники для сегмента HoReCa

В ресторанах и кафе Шахтёрска используются разные варианты освещения помещения. Главное, чтобы используемый свет полностью справлялся со своими главными функциями — освещения. Подвесные и натяжные потолки уже на протяжении длительного времени являются очень популярными. Это привело к более широкому использованию встраиваемых светильников, которые отлично освещают помещение. Остановимся на этом выборе и поговорим о нем более подробно.

Технические особенности встраиваемых светильников

Встраиваемые светильники — это устройства, конструкция которых предполагает монтаж внутрь строительных элементов, где располагается прокладка проводов и кабелей. Это очень эстетично, поскольку внешний вид таких светильников смотрится как одно целое.

Форма, а также корпус и вид встраиваемых светильников может быть практически любой: от прямоугольных, круглых до квадратных. Большинство ресторанов и кафе выбирают встраиваемые светильники, изготовленные из металла. Это более практичный материал, имеющий длительный срок службы.

Главные достоинства встраиваемых светильников

Отметим некоторые главные достоинства таких моделей:

  • широкий ассортимент, благодаря этому можно варьировать дизайн, стоимость и индивидуальные предпочтения
  • простота и удобство в монтаже
  • допустимо использовать в качестве как основного, так и дополнительного оборудования
  • встраиваемые светильники прекрасно устанавливаются как на потолок, так и на мебель, балкон и т. п.

Таким образом, встраиваемые светильники — это очень практичный, недорогой и необходимый элемент интерьера. Важно помнить, что при установке светильников, как и любого другого осветительного оборудования, необходимо произвести расчет, поделить помещение на части и правильно распределить свет. От этих решений будет зависеть световое насыщение заведения, которое может отразиться на отзывах посетителей Вашего заведения.

Где купить встраиваемые светильники в Шахтёрске?

На сегодняшний день предприятие ChiedoCover – одна из крупнейших компаний в стране по комплексному оснащению в сегменте HoReCa. Мы ответственно относимся к тому, что мы делаем, поэтому для нас важна ценность каждой детали производства. Наша компания произвела мебельное оснащение ресторанов и кафе по всей России, мы внимательно следим за отзывами клиентов, устраняя недостатки, принимая во внимание мнение заказчиков.

Купить встраиваемые светильники в Шахтёрске в гостиницу или кафе Вы можете на нашем сайте. Наши менеджеры максимально вовлечены в рабочий процесс, перед нами стоит задача максимально помочь клиенту определиться с выбором даже в самых технически сложных ситуациях.

Почему встраиваемые светильники покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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