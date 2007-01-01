Дизайнерские мысли — это двигатель прогресса в отношении стилистики помещения и отличная возможность выделиться на фоне других заведений. Простые правила помогут сделать выбор мебели, которая является многофункциональной, а также современной и комфортабельной. Кафе и рестораны — места с особой атмосферой, по признанию постоянных клиентов подобных заведений, более 70% людей посещают одно и тоже место, которое понравилось, запомнилось и полностью удовлетворило. Данный факт свидетельствует о том, насколько важно подходить к созданию своего стиля и образа для любого заведения. Популярные высокие стулья — отличный инструмент в Ишиме для меблировки ресторанов, а также кафе и гостиниц.
Современные высокие стулья имеют много плюсов, рассмотрим их поближе. На первый план выходят визуальные отличительные черты, за счет высоких ножек такие модели занимают значительно меньше полезной площади, чем другие аналоги, при этом изделия выделяются в любом интерьере. Так что, если Вы хотите представить что-то новое на рынке HoReCa и постараться привлечь внимание к своему заведению, данные стулья хорошо этому поспособствуют. Помимо того, они легко смотрятся в интерьере и не перегружают пространство в помещении, поэтому появляется приятное ощущение свободы.
На сегодняшний день ходят много споров среди рестораторов, одни выступают за более качественные, практичные материалы, аргументируя свое мнение тем, что следует выбирать материалы долговечные, чтобы не переплачивать. Другие больше склоняются к эстетической привлекательности, поскольку внешний вид играет огромную роль в восприятии любого заведения. Любое мнение имеет право на жизнь, однако, общей рекомендацией является отдавать предпочтение изделиям, оптимально сочетающим в себе соотношение цены и качества.
Качественные высокие стулья имеют металлический каркас — основание. Сталь, как правило, универсальный материал, обладающий хорошим эксплуатационным сроком, являющийся очень практичным и абсолютно неприхотливым в обиходе. Металлические высокие стулья идеальный вариант для многих современных стилей, поэтому изделия, выполненные из этого материала станут хорошим вложением в мебельный интерьер Вашего заведения.
Деревянные высокие стулья считаются не менее популярными на российском рынке. Этот материал обладает приятными тактильными ощущениями, они более легкие, чем металлические, при этом уникальные в своем роде, каждый спил массива дерева неповторим. Такие модели широко применяются во многих кафе и других местах общепита.
Наша компания занимает лидирующие позиции по комплексному оснащению мебелью и текстилем гостинично-ресторанного бизнеса. Наше собственное производство позволяет не завышать цены, а также тщательно и пристально отслеживать качество каждого выпускаемого товара. Все сотрудники компании имеют большой опыт работы, это существенно позволило нам увеличить качество и минимизировать брак. ChiedoCover расширяет каталог продукции, обновляя товары и увеличивая возможности выбора наших клиентов.
Купить высокие стулья в Ишиме можно на нашем сайте. Если Вы планируете осуществить ребрендинг или открыть новый ресторан или кафе, тогда наша компания станет надежным партнером Вашего малого бизнеса. Менеджеры из отдела продаж всегда готовы ответить на любые дополнительные вопросы.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Ишиму осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Ишиму рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Ишиму осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Ишиму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня