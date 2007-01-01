Высокие стулья в Пятигорске оптом

от 5 390 ₽

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Настоящее фото товара Барный стул PUNCH светло-серый меланж, произведённого компанией ChiedoCover
7 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Барный стул PUNCH светло-серый меланж
Настоящее фото товара Барный стул MARCEL небесно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Барный стул MARCEL небесно-голубой
Настоящее фото товара Барный стул MARCEL антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.4
Барный стул MARCEL антрацит
Настоящее фото товара Барный стул MARCEL синяя сталь, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Барный стул MARCEL синяя сталь
Настоящее фото товара Барный стул MALIBU серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Барный стул MALIBU серый
Настоящее фото товара Барный стул MALIBU пудровый мятный, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Барный стул MALIBU пудровый мятный
Настоящее фото товара Барный стул LION BAR, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Барный стул LION BAR
Настоящее фото товара Барный стул LION BAR PK-03, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Барный стул LION BAR PK-03
Настоящее фото товара Барный стул LECCO PINK, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
5
Барный стул LECCO PINK, белый каркас
Настоящее фото товара Барный стул LECCO PINK, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Барный стул LECCO PINK, черный каркас
Настоящее фото товара Барный стул LECCO DARK GREY, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Барный стул LECCO DARK GREY
Настоящее фото товара Барный стул LECCO LATTE, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
5 790 ₽
Оптовая цена
5
Барный стул LECCO LATTE, белый каркас
Настоящее фото товара Барный стул HAMILTON темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Барный стул HAMILTON темно-серый
Настоящее фото товара Барный стул HAMILTON коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Барный стул HAMILTON коричневый
Настоящее фото товара Барный стул HAMILTON бутылочный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Барный стул HAMILTON бутылочный
Настоящее фото товара Барный стул HAMILTON антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
5 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Барный стул HAMILTON антрацит
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Мебельное оснащение в сфере HoReCa: высокие стулья

Дизайнерские мысли — это двигатель прогресса в отношении стилистики помещения и отличная возможность выделиться на фоне других заведений. Простые правила помогут сделать выбор мебели, которая является многофункциональной, а также современной и комфортабельной. Кафе и рестораны — места с особой атмосферой, по признанию постоянных клиентов подобных заведений, более 70% людей посещают одно и тоже место, которое понравилось, запомнилось и полностью удовлетворило. Данный факт свидетельствует о том, насколько важно подходить к созданию своего стиля и образа для любого заведения. Популярные высокие стулья — отличный инструмент в Пятигорске для меблировки ресторанов, а также кафе и гостиниц.

Выбираем помещение для высоких стульев

Современные высокие стулья имеют много плюсов, рассмотрим их поближе. На первый план выходят визуальные отличительные черты, за счет высоких ножек такие модели занимают значительно меньше полезной площади, чем другие аналоги, при этом изделия выделяются в любом интерьере. Так что, если Вы хотите представить что-то новое на рынке HoReCa и постараться привлечь внимание к своему заведению, данные стулья хорошо этому поспособствуют. Помимо того, они легко смотрятся в интерьере и не перегружают пространство в помещении, поэтому появляется приятное ощущение свободы.

Какое сырье выбрать для популярных высоких стульев

На сегодняшний день ходят много споров среди рестораторов, одни выступают за более качественные, практичные материалы, аргументируя свое мнение тем, что следует выбирать материалы долговечные, чтобы не переплачивать. Другие больше склоняются к эстетической привлекательности, поскольку внешний вид играет огромную роль в восприятии любого заведения. Любое мнение имеет право на жизнь, однако, общей рекомендацией является отдавать предпочтение изделиям, оптимально сочетающим в себе соотношение цены и качества.

Качественные высокие стулья имеют металлический каркас — основание. Сталь, как правило, универсальный материал, обладающий хорошим эксплуатационным сроком, являющийся очень практичным и абсолютно неприхотливым в обиходе. Металлические высокие стулья идеальный вариант для многих современных стилей, поэтому изделия, выполненные из этого материала станут хорошим вложением в мебельный интерьер Вашего заведения.

Деревянные высокие стулья считаются не менее популярными на российском рынке. Этот материал обладает приятными тактильными ощущениями, они более легкие, чем металлические, при этом уникальные в своем роде, каждый спил массива дерева неповторим. Такие модели широко применяются во многих кафе и других местах общепита.

Где купить высокие стулья в Пятигорске?

Наша компания занимает лидирующие позиции по комплексному оснащению мебелью и текстилем гостинично-ресторанного бизнеса. Наше собственное производство позволяет не завышать цены, а также тщательно и пристально отслеживать качество каждого выпускаемого товара. Все сотрудники компании имеют большой опыт работы, это существенно позволило нам увеличить качество и минимизировать брак. ChiedoCover расширяет каталог продукции, обновляя товары и увеличивая возможности выбора наших клиентов.

Купить высокие стулья в Пятигорске можно на нашем сайте. Если Вы планируете осуществить ребрендинг или открыть новый ресторан или кафе, тогда наша компания станет надежным партнером Вашего малого бизнеса. Менеджеры из отдела продаж всегда готовы ответить на любые дополнительные вопросы.

Почему высокие стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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