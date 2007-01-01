+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Высокие стулья в Сочи оптом

          от 1 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Сочи и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Стул барный Марли, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Марли
          Настоящее фото товара Стул барный Тренто, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Тренто
          Настоящее фото товара Стул барный Montreal, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Montreal
          Настоящее фото товара Стул барный Libra черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный Libra черный
          Настоящее фото товара Стул барный Libra зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Libra зеленый
          Настоящее фото товара Стул барный Libra красный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул барный Libra красный
          Настоящее фото товара Стул барный Libra серый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Libra серый
          Настоящее фото товара Стул барный Мартин белый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Мартин белый
          Настоящее фото товара Стул барный Модерн серый, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          4 790 ₽5 499 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Модерн серый
          Настоящее фото товара Стул барный Модерн красный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          4 790 ₽5 499 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Модерн красный
          Настоящее фото товара Стул барный Модерн черный, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          4 790 ₽5 499 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Модерн черный
          Настоящее фото товара Стул барный Амат регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Амат регулируемый
          Настоящее фото товара Стул барный Орион черный, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          3 990 ₽5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Орион черный
          Настоящее фото товара Стул барный Хай-Тек коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный Хай-Тек коричневый
          Настоящее фото товара Стул барный Хай-Тек бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный Хай-Тек бежевый
          Настоящее фото товара Стул барный Бомба голубой, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          2 990 ₽3 399 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Бомба голубой
          Смотреть все

          Мебельное оснащение в сфере HoReCa: высокие стулья

          Дизайнерские мысли — это двигатель прогресса в отношении стилистики помещения и отличная возможность выделиться на фоне других заведений. Простые правила помогут сделать выбор мебели, которая является многофункциональной, а также современной и комфортабельной. Кафе и рестораны — места с особой атмосферой, по признанию постоянных клиентов подобных заведений, более 70% людей посещают одно и тоже место, которое понравилось, запомнилось и полностью удовлетворило. Данный факт свидетельствует о том, насколько важно подходить к созданию своего стиля и образа для любого заведения. Популярные высокие стулья — отличный инструмент в Сочи для меблировки ресторанов, а также кафе и гостиниц.

          Выбираем помещение для высоких стульев

          Современные высокие стулья имеют много плюсов, рассмотрим их поближе. На первый план выходят визуальные отличительные черты, за счет высоких ножек такие модели занимают значительно меньше полезной площади, чем другие аналоги, при этом изделия выделяются в любом интерьере. Так что, если Вы хотите представить что-то новое на рынке HoReCa и постараться привлечь внимание к своему заведению, данные стулья хорошо этому поспособствуют. Помимо того, они легко смотрятся в интерьере и не перегружают пространство в помещении, поэтому появляется приятное ощущение свободы.

          Какое сырье выбрать для популярных высоких стульев

          На сегодняшний день ходят много споров среди рестораторов, одни выступают за более качественные, практичные материалы, аргументируя свое мнение тем, что следует выбирать материалы долговечные, чтобы не переплачивать. Другие больше склоняются к эстетической привлекательности, поскольку внешний вид играет огромную роль в восприятии любого заведения. Любое мнение имеет право на жизнь, однако, общей рекомендацией является отдавать предпочтение изделиям, оптимально сочетающим в себе соотношение цены и качества.

          Качественные высокие стулья имеют металлический каркас — основание. Сталь, как правило, универсальный материал, обладающий хорошим эксплуатационным сроком, являющийся очень практичным и абсолютно неприхотливым в обиходе. Металлические высокие стулья идеальный вариант для многих современных стилей, поэтому изделия, выполненные из этого материала станут хорошим вложением в мебельный интерьер Вашего заведения.

          Деревянные высокие стулья считаются не менее популярными на российском рынке. Этот материал обладает приятными тактильными ощущениями, они более легкие, чем металлические, при этом уникальные в своем роде, каждый спил массива дерева неповторим. Такие модели широко применяются во многих кафе и других местах общепита.

          Где купить высокие стулья в Сочи?

          Наша компания занимает лидирующие позиции по комплексному оснащению мебелью и текстилем гостинично-ресторанного бизнеса. Наше собственное производство позволяет не завышать цены, а также тщательно и пристально отслеживать качество каждого выпускаемого товара. Все сотрудники компании имеют большой опыт работы, это существенно позволило нам увеличить качество и минимизировать брак. ChiedoCover расширяет каталог продукции, обновляя товары и увеличивая возможности выбора наших клиентов.

          Купить высокие стулья в Сочи можно на нашем сайте. Если Вы планируете осуществить ребрендинг или открыть новый ресторан или кафе, тогда наша компания станет надежным партнером Вашего малого бизнеса. Менеджеры из отдела продаж всегда готовы ответить на любые дополнительные вопросы.

          Почему высокие стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Сочи и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Сочи ?

            Доставка товара по Сочи осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Сочи ?

            Стоимость доставки по Сочи рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Сочи осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Сочи телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Сочи при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Сочи с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют