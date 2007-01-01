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          Товары по акции

          Юбки для столов в Тюмени оптом

          от 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тюмени и Тюменской области

          Настоящее фото товара Наперон, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Наперон
          Настоящее фото товара Скатерть Мати, произведённого компанией ChiedoCover
          660 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скатерть Мати
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 02, произведённого компанией ChiedoCover
          660 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Фуршетная юбка 02
          Настоящее фото товара Наперон с бортиком 01, произведённого компанией ChiedoCover
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Наперон с бортиком 01
          Настоящее фото товара Наперон с бортиком 02, произведённого компанией ChiedoCover
          940 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Наперон с бортиком 02
          Настоящее фото товара Наперон с бортиком 03, произведённого компанией ChiedoCover
          840 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Наперон с бортиком 03
          Настоящее фото товара Наперон с бортиком 04, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Наперон с бортиком 04
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 03, красная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Фуршетная юбка 03, красная
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 03, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Фуршетная юбка 03, розовая
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 03, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Фуршетная юбка 03, синяя
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 03, шоколадная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 100 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Фуршетная юбка 03, шоколадная
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 630 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Фуршетная юбка 04, голубая
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 630 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Фуршетная юбка 04, зеленая
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, красная, произведённого компанией ChiedoCover
          1 630 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Фуршетная юбка 04, красная
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
          1 630 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Фуршетная юбка 04, розовая
          Настоящее фото товара Фуршетная юбка 04, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          1 630 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Фуршетная юбка 04, синяя
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          Юбки для столов — прекрасное украшение для любых банкетных мероприятий

          Интерьер любого заведения играет ключевую роль в восприятии посетителей и в дальнейшей популярности ресторана, кафе или другого места общественного питания. В современной жизни для того, чтобы узнать отзывы о том или ином заведении достаточно буквально несколько минут, поэтому плохая работа дизайнера по продумыванию стилистического направления в помещении будет сразу видна. Важно сделать правильные акценты, не забывая при этом о практичности и качестве. Как подобрать красивые юбки для столов в Тюмени — разговор сегодня пойдет именно о этом.

          Как используются юбки для столов?

          Юбки для столов — это небольшой отрезок ткани, который прикрепляется к скатерти и закрывает ножки стола и пространство между ними. На сегодняшний день существуют несколько видов таких изделий, их собирают в складки, украшают цветами, бантами, а также лентами и другими элементами декора. Одним из самых важных условий является соответствие с основным цветовым направлением в интерьере.

          Функции юбок для столов

          Выделим основные функции этих изделий. Безусловно, определяющей функцией является создание праздничного настроения, максимально подготовить гостей мероприятия к тому, чтобы окунуться в тематику торжества, а также расположить к хорошему настроению и приятному отдыху. Кроме того, они отлично объединяют несколько столов в один, тем самым гармонизируется пространство, образуя, так называемый, монолит. Также одним из предназначений считается обновление интерьера помещения и смена стилистики заведения, когда необходимо быстро сменить декор, хорошие юбки для столов как никто справятся с этой задачей.

          Сфера применения юбок для столов

          Сегодня одной из главных сфер применения их являются кафе, ресторана, а также банкетные залы и другие места общественного питания. Также их часто используют для в оформления рекламных стоек, презентаций, совещательных и переговорных столов, а также торжественных подиумов и сцен.

          Любопытный факт: для крепления универсальной юбки к столу применяются пластиковые клипсы, таким образом они никуда не ездят и статичны.

          На российском рынке пользуются спросом изделия, изготовленные из таких материалов как габардин, журавинка и ричард. Каждое изделие из такого материала имеет свои свойства и характерные особенности. Их объединяет широкий спектр цветовой гаммы, таким образом, стильные юбки для столов можно подобрать под любое направление и интерьер заведения. В тоже время, такие модели отличает прочность, они легко стираются, со временем не тускнеют, не изменяют цвет и являются универсальными.

          Где купить юбки для столов в Тюмени?

          Наша компания выделяется на российском рынке гостнично-ресторанного бизнеса. Мы обновляем каталог продукции, создаем новые модели, которые особенно хороши практически для любых интерьеров. Компания ChiedoCover – это современный бренд качественной и надежной банкетной мебели. Наша продукция максимально экологична, мы тщательно подбираем сырье у проверенных поставщиков.

          Купить юбки для столов можно на сайте нашей компании. Введите в поиске нужный товар, определитесь с выбором и свяжитесь с нашими опытными менеджерами. К каждому покупателю мы стараемся подходить индивидуально, поэтому подбираем модели, с учетом Ваших требований и желаний.

          Почему юбки для столов покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Тюмень и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Тюмени ?

            Доставка товара по Тюмени осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тюмени ?

            Стоимость доставки по Тюмени рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Тюмени осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тюмени телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Тюмени при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Тюмени с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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