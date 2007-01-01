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Для того, чтобы обезопасить посетителей кафе или других мест общественного питания хорошим решением станут защитные экраны и перегородки. Данные изделия производятся из различных материалов и станут гарантией безопасности в Вашем заведении. Ваши гости и посетители могут быть абсолютно уверены — при посещении кафе или других мест общепита они находятся в полной безопасности. Эти многофункциональные изделия также позволяют удачно зонировать пространство в любом помещении. Обо всем об этом расскажем в этой статье, также рассмотрим самые популярные и распространенные модели, технические характеристики и материал производства.
Данные изделия могут производиться из самых различных материалов: одним из хитов продаж считаются пластиковые защитные экраны, которые изготавливаются из оргстекла и поликарбоната. Это предельно прочные, очень износостойкие и долговечные изделия. За счет своей универсальности они прекрасно гармонируют практически с любым стилем в помещении. Кроме того, данные изделия абсолютно безопасны, они выполнены из высококачественных синтетически материалов, поэтому абсолютно гипоаллергенны, не источают никаких неприятных запахов, таким образом, идеально подходят для повседневной эксплуатации. В тоже время, они не накапливают различные бактерии, вирусы и другие болезнетворные микробы. Это идеальный вариант для мест общественного питания, учитывая предъявляемые требования безопасности и СанПиН.
Помимо того, защитные экраны и перегородки на стол практически не требуют никаких дополнительных усилий по уходу и уборке. Специфика мест общественного питания заключена в том, что приходится убираться несколько раз на дню. Так вот данные изделия именно то, что нужно. Они очень практичны и удобны в уходе: для того, чтобы их привести в порядок, как правило, требуется только влажная салфетка, антибактериальное моющее средство и все. Таким образом, буквально за несколько минут стол снова готов к приходу новых посетителей.
Одним из преимуществ таких изделий также является компактность, мобильность и небольшой вес. Они не требуют никаких дополнительных усилий по установке. Для того, чтобы их перенести с места на место не потребуется каких-либо дополнительных усилий — справится даже хрупкая девушка-официант.
Одним из применений данных изделий также являются различные гостиницы, отели, фитнес залы, а также кинотеатры и другие заведения. Защитные экраны прекрасно справляются со своими основными функциями защищают сотрудника на ресепшн от проникновения вирусов и других бактерий. Кроме того, они удачно зонируют пространство, отделяя зону ресепшн от ожидающих посетителей. На сегодняшний день такие модели стали обязательной частью дресс кода, практически не возможно себе представить элитную и известную гостиницу или отель без данной зоны.
Итак, защитный экран и перегородки — универсальный способ для защиты посетителей в кафе и других местах общественного питания, благодаря современному, европейскому внешнему виду они удачно впишутся как в классический стиль Вашего заведения, так и в другие самые популярные направления. За счет практичности, мобильности, легкого веса и многофункциональности они очень востребованы в меблировке подобных заведений.
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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