Защитные экраны и перегородки в Выборге оптом

от 1 090 ₽

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Настоящее фото товара Экран защитный навесной ПЭТ 2 мм, произведённого компанией ChiedoCover
3 640 ₽
Оптовая цена
4.5
Экран защитный навесной ПЭТ 2 мм
Настоящее фото товара Экран защитный навесной 600x800, произведённого компанией ChiedoCover
1 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Экран защитный навесной 600x800
Настоящее фото товара Экран защитный навесной 1000x800, произведённого компанией ChiedoCover
1 730 ₽
Оптовая цена
4.6
Экран защитный навесной 1000x800
Настоящее фото товара Экран защитный на деревянном основании, произведённого компанией ChiedoCover
1 810 ₽
Оптовая цена
4.7
Экран защитный на деревянном основании
Настоящее фото товара Экран защитный 900х700, для маникюрного стола, произведённого компанией ChiedoCover
4 070 ₽
Оптовая цена
4.3
Экран защитный 900х700, для маникюрного стола
Настоящее фото товара Экран защитный настольный 800x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Экран защитный настольный 800x800
Настоящее фото товара Экран защитный настольный 600x800, произведённого компанией ChiedoCover
2 980 ₽
Оптовая цена
4.1
Экран защитный настольный 600x800
Настоящее фото товара Экран защитный настольный 1000x800, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Экран защитный настольный 1000x800
Настоящее фото товара Перегородка Resto Standart, произведённого компанией ChiedoCover
6 760 ₽
Оптовая цена
4.8
Перегородка Resto Standart
Настоящее фото товара Перегородка Resto Classic, произведённого компанией ChiedoCover
7 280 ₽
Оптовая цена
4.6
Перегородка Resto Classic
Настоящее фото товара Перегородка Resto Form, произведённого компанией ChiedoCover
7 280 ₽
Оптовая цена
4.7
Перегородка Resto Form
Настоящее фото товара Перегородка Resto Mini, настольная перегородка, произведённого компанией ChiedoCover
4 940 ₽
Оптовая цена
4.8
Перегородка Resto Mini, настольная перегородка
Настоящее фото товара Перегородка Glass Mini, настольная перегородка без рамы, произведённого компанией ChiedoCover
3 510 ₽
Оптовая цена
4.1
Перегородка Glass Mini, настольная перегородка без рамы
Настоящее фото товара Перегородка Standart №1, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Перегородка Standart №1
Настоящее фото товара Перегородка Standart №2, произведённого компанией ChiedoCover
7 020 ₽
Оптовая цена
4.8
Перегородка Standart №2
Настоящее фото товара Перегородка Classic Gold, произведённого компанией ChiedoCover
9 360 ₽
Оптовая цена
4.1
Перегородка Classic Gold
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Защитные экраны и перегородки — отличный способ для зонирования помещения

Для того, чтобы обезопасить посетителей кафе или других мест общественного питания хорошим решением станут защитные экраны и перегородки. Данные изделия производятся из различных материалов и станут гарантией безопасности в Вашем заведении. Ваши гости и посетители могут быть абсолютно уверены — при посещении кафе или других мест общепита они находятся в полной безопасности. Эти многофункциональные изделия также позволяют удачно зонировать пространство в любом помещении. Обо всем об этом расскажем в этой статье, также рассмотрим самые популярные и распространенные модели, технические характеристики и материал производства.

Защитные экраны и перегородки на стол — идеально для кафе и общепита

Данные изделия могут производиться из самых различных материалов: одним из хитов продаж считаются пластиковые защитные экраны, которые изготавливаются из оргстекла и поликарбоната. Это предельно прочные, очень износостойкие и долговечные изделия. За счет своей универсальности они прекрасно гармонируют практически с любым стилем в помещении. Кроме того, данные изделия абсолютно безопасны, они выполнены из высококачественных синтетически материалов, поэтому абсолютно гипоаллергенны, не источают никаких неприятных запахов, таким образом, идеально подходят для повседневной эксплуатации. В тоже время, они не накапливают различные бактерии, вирусы и другие болезнетворные микробы. Это идеальный вариант для мест общественного питания, учитывая предъявляемые требования безопасности и СанПиН.

Помимо того, защитные экраны и перегородки на стол практически не требуют никаких дополнительных усилий по уходу и уборке. Специфика мест общественного питания заключена в том, что приходится убираться несколько раз на дню. Так вот данные изделия именно то, что нужно. Они очень практичны и удобны в уходе: для того, чтобы их привести в порядок, как правило, требуется только влажная салфетка, антибактериальное моющее средство и все. Таким образом, буквально за несколько минут стол снова готов к приходу новых посетителей.

Одним из преимуществ таких изделий также является компактность, мобильность и небольшой вес. Они не требуют никаких дополнительных усилий по установке. Для того, чтобы их перенести с места на место не потребуется каких-либо дополнительных усилий — справится даже хрупкая девушка-официант.

Защитный экран перегородка для зоны ресепшн

Одним из применений данных изделий также являются различные гостиницы, отели, фитнес залы, а также кинотеатры и другие заведения. Защитные экраны прекрасно справляются со своими основными функциями защищают сотрудника на ресепшн от проникновения вирусов и других бактерий. Кроме того, они удачно зонируют пространство, отделяя зону ресепшн от ожидающих посетителей. На сегодняшний день такие модели стали обязательной частью дресс кода, практически не возможно себе представить элитную и известную гостиницу или отель без данной зоны.

Итак, защитный экран и перегородки — универсальный способ для защиты посетителей в кафе и других местах общественного питания, благодаря современному, европейскому внешнему виду они удачно впишутся как в классический стиль Вашего заведения, так и в другие самые популярные направления. За счет практичности, мобильности, легкого веса и многофункциональности они очень востребованы в меблировке подобных заведений.

Где купить защитные экраны и перегородки в Выборге?

ChiedoCover – производитель современной банкетной мебели и текстиля, европейский внешний вид изделий наполнит высокой эстетикой любой интерьер помещения. Наша мебель отличается высоким качеством, очень удобна в эксплуатации и при правильной эксплуатации прослужит много лет. Большой выбор цвета, в нашем каталоге продукции каждый покупатель сможет выбрать практически любую расцветку обивки мебели. Это заметно упрощает выбор и позволяет удачно сочетать уже существующий интерьер помещения с мебелью. Большие производственные площади, новейшее оборудование позволяет принимать оптовые и розничные заказы.

Купить защитные экраны и перегородки в Выборге Вы всегда можете у нас. От Вас только требуется посетить наш сайт, где Вы можете оставить заявку или воспользоваться опцией «обратный звонок». На нашем сайте представлены самые последние новинки, не пропустите наши новости, а также актуальные скидки и акции. Доставка нашей мебели производится по всей России и странам СНГ. Мебель от ChiedoCover – лучший выбор в пользу Вашего интерьера помещения. Всегда к Вашему вниманию также наши аксессуары — таким образом, Вы сможете удачно дополнить стиль Вашего дома или заведения.

Почему защитные экраны и перегородки покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Выборг и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Выборгу ?

    Доставка товара по Выборгу осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Выборгу ?

    Стоимость доставки по Выборгу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Выборгу осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Выборгу телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Выборге при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Выборгу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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