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          Товары по акции

          Зеленые стулья в Ханты-Мансийске оптом

          от 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ханты-Мансийску и Ха́нты-Манси́йский автоно́мный о́круг

          Настоящее фото товара Стул Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tulip
          Настоящее фото товара Стул Киберон зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Киберон зеленый
          Настоящее фото товара Стул Турин, бархат изумрудный, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Турин, бархат изумрудный, золотые ножки
          Настоящее фото товара Стул складной Торни, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул складной Торни, зеленый
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, бархат, зеленый лайм, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Валенсия, бархат, зеленый лайм
          Настоящее фото товара Стул барный Турин, зеленая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул барный Турин, зеленая экокожа, черные ножки
          Настоящее фото товара Стул Майя, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 300 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Майя, зеленый
          Настоящее фото товара Стул Eames DSR зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          2 799 ₽3 599 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Eames DSR зеленый
          Настоящее фото товара Стул Eames, зеленый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames, зеленый прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Дублин лепесток перца, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Дублин лепесток перца
          Настоящее фото товара Стул Хункар салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хункар салатовый
          Настоящее фото товара Стул Eames W зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 200 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Eames W зеленый
          Настоящее фото товара Стул Eames M зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          2 190 ₽2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Eames M зеленый
          Настоящее фото товара Стул Hercules малахит, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          4 680 ₽5 200 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Hercules малахит
          Настоящее фото товара Кресло пластиковое детское Ariel, лайм, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кресло пластиковое детское Ariel, лайм
          Настоящее фото товара Стул пластиковый Луч, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул пластиковый Луч, зеленый
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          Качественные стулья для кафе – залог комфорта гостей

          Каждый владелец кафе стремится продемонстрировать гостям высокий уровень своего заведения. Для того, чтобы понравится клиентам необходимо создать уют и комфорт. Когда гостям захочется вернуться снова, а также посоветовать место своим друзьям — это первый признак популярного кафе.

          Зеленые стулья ценятся за универсальность

          Цвета оказывают значительное влияние на человека. Зеленые оттенки способны успокоить, расслабить, привести нервную систему в порядок. Все знают, что люди приходят в кафе не просто покушать, но и расслабиться. Поэтому использование зеленого цвета в интерьере зала является распространенным решением.

          Стулья зеленого цвета способны дополнить интерьер свежестью и природностью. Такой акцент создаст неповторимую атмосферу в заведении. Напоминание зеленого о природе оказывает благотворное влияние и располагает гостей к отдыху.

          Мы составили подборку стульев зеленого цвета. В нее входят барные, офисные, кухонные, уличные, а также банкетные стулья. В каталоге представлены модели с жестким и мягким сидением различных конфигураций и размеров.

          Где купить стул зеленого цвета оптом в Ханты-Мансийске?

          Перед владельцем стоит еще одна важная задача – купить стулья для кафе по низкой цене, но хорошего качества. От выбора производителя многое зависит, потому что надежный поставщик может стать партнером по бизнесу. Компания-производитель «ChiedoCover» является проверенным поставщиком с 2007 года и осуществляет поставку товаров для сферы HoReCa для Ханты-Мансийска и Ха́нты-Манси́йский автоно́мный о́круг.

          Разнообразие моделей позволяет подобрать подходящее решение для любого помещения! Благодаря подборкам найти нужный вариант быстро и легко. Купить мебель, а также текстиль и декор можно в любое время через сайт или позвонив по телефону горячей линии. Также вы можете оставить заявку на бесплатную консультацию менеджера.

          Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Ханты-Мансийск по демократичным ценам. Наши стулья выбирают за долговечность и прочность, но не верьте на слово - убедитесь в этом сами!

          Почему зеленые стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ханты-Мансийск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ханты-Мансийску ?

            Доставка товара по Ханты-Мансийску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ханты-Мансийску ?

            Стоимость доставки по Ханты-Мансийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ханты-Мансийску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ханты-Мансийску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ханты-Мансийске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ханты-Мансийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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