Каждый владелец кафе стремится продемонстрировать гостям высокий уровень своего заведения. Для того, чтобы понравится клиентам необходимо создать уют и комфорт. Когда гостям захочется вернуться снова, а также посоветовать место своим друзьям — это первый признак популярного кафе.
Цвета оказывают значительное влияние на человека. Зеленые оттенки способны успокоить, расслабить, привести нервную систему в порядок. Все знают, что люди приходят в кафе не просто покушать, но и расслабиться. Поэтому использование зеленого цвета в интерьере зала является распространенным решением.
Стулья зеленого цвета способны дополнить интерьер свежестью и природностью. Такой акцент создаст неповторимую атмосферу в заведении. Напоминание зеленого о природе оказывает благотворное влияние и располагает гостей к отдыху.
Мы составили подборку стульев зеленого цвета. В нее входят барные, офисные, кухонные, уличные, а также банкетные стулья. В каталоге представлены модели с жестким и мягким сидением различных конфигураций и размеров.
Перед владельцем стоит еще одна важная задача – купить стулья для кафе по низкой цене, но хорошего качества. От выбора производителя многое зависит, потому что надежный поставщик может стать партнером по бизнесу. Компания-производитель «ChiedoCover» является проверенным поставщиком с 2007 года и осуществляет поставку товаров для сферы HoReCa для Нальчика и Кабардино-Балкарии.
Разнообразие моделей позволяет подобрать подходящее решение для любого помещения! Благодаря подборкам найти нужный вариант быстро и легко. Купить мебель, а также текстиль и декор можно в любое время через сайт или позвонив по телефону горячей линии. Также вы можете оставить заявку на бесплатную консультацию менеджера.
Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Нальчик по демократичным ценам. Наши стулья выбирают за долговечность и прочность, но не верьте на слово - убедитесь в этом сами!
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Нальчику осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Нальчику рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Нальчику осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Нальчику с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня