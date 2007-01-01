+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Зеленые стулья в Назарово оптом

          от 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Назарово и Красноярскому краю

          Настоящее фото товара Стул Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tulip
          Настоящее фото товара Стул Элгин, зеленая обивка, черный каркас , произведённого компанией ChiedoCover
          6 685 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Элгин, зеленая обивка, черный каркас
          Настоящее фото товара Стул Турин, бархат изумрудный, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Турин, бархат изумрудный, золотые ножки
          Настоящее фото товара Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Турин, бархат маренго, золотые ножки
          Настоящее фото товара Стул Турин, зеленая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Турин, зеленая экокожа, черные ножки
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, бархат, зеленый лайм, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Валенсия, бархат, зеленый лайм
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          3 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Валенсия, зеленый
          Настоящее фото товара Стул Оскар вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Оскар вельвет изумрудный
          Настоящее фото товара Стул Eames, зеленый прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames, зеленый прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Хункар салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
          10 190 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Хункар салатовый
          Настоящее фото товара Стул Eames W зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Eames W зеленый
          Настоящее фото товара Стул Flower RU-01 PU, малахит, произведённого компанией ChiedoCover
          5 050 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Flower RU-01 PU, малахит
          Настоящее фото товара Стул Coolerbag зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 750 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Coolerbag зеленый
          Настоящее фото товара Стул барный Coolerbag зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 150 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул барный Coolerbag зеленый
          Настоящее фото товара Стул Гильермо темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Гильермо темно-зеленый
          Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          8 990 ₽10 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Ститч, вельвет изумрудный
          Смотреть все

          Качественные стулья для кафе – залог комфорта гостей

          Каждый владелец кафе стремится продемонстрировать гостям высокий уровень своего заведения. Для того, чтобы понравится клиентам необходимо создать уют и комфорт. Когда гостям захочется вернуться снова, а также посоветовать место своим друзьям — это первый признак популярного кафе.

          Зеленые стулья ценятся за универсальность

          Цвета оказывают значительное влияние на человека. Зеленые оттенки способны успокоить, расслабить, привести нервную систему в порядок. Все знают, что люди приходят в кафе не просто покушать, но и расслабиться. Поэтому использование зеленого цвета в интерьере зала является распространенным решением.

          Стулья зеленого цвета способны дополнить интерьер свежестью и природностью. Такой акцент создаст неповторимую атмосферу в заведении. Напоминание зеленого о природе оказывает благотворное влияние и располагает гостей к отдыху.

          Мы составили подборку стульев зеленого цвета. В нее входят барные, офисные, кухонные, уличные, а также банкетные стулья. В каталоге представлены модели с жестким и мягким сидением различных конфигураций и размеров.

          Где купить стул зеленого цвета оптом в Назарово?

          Перед владельцем стоит еще одна важная задача – купить стулья для кафе по низкой цене, но хорошего качества. От выбора производителя многое зависит, потому что надежный поставщик может стать партнером по бизнесу. Компания-производитель «ChiedoCover» является проверенным поставщиком с 2007 года и осуществляет поставку товаров для сферы HoReCa для Назарово и Красноярского края.

          Разнообразие моделей позволяет подобрать подходящее решение для любого помещения! Благодаря подборкам найти нужный вариант быстро и легко. Купить мебель, а также текстиль и декор можно в любое время через сайт или позвонив по телефону горячей линии. Также вы можете оставить заявку на бесплатную консультацию менеджера.

          Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Назарово по демократичным ценам. Наши стулья выбирают за долговечность и прочность, но не верьте на слово - убедитесь в этом сами!

          Почему зеленые стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Назарово и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

          Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Назарово ?

            Доставка товара по Назарово осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Назарово ?

            Стоимость доставки по Назарово рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Назарово осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Назарово телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Назарово при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Назарово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют