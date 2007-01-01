Зеленые стулья в Тайшете оптом

от 1 240 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Тайшету и Иркутской области

Настоящее фото товара Стул барный Ститч, вельвет изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
16 490 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Ститч, вельвет изумрудный
Настоящее фото товара Стул DUBLIN террариумный мох, произведённого компанией ChiedoCover
3 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул DUBLIN террариумный мох
Настоящее фото товара Стул VARESE зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 600 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул VARESE зеленый
Настоящее фото товара Стул CHILLI SQUARE GREEN, произведённого компанией ChiedoCover
4 100 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул CHILLI SQUARE GREEN
Настоящее фото товара Барный стул LECCO DARK GREEN, произведённого компанией ChiedoCover
5 700 ₽
Оптовая цена
4.5
Барный стул LECCO DARK GREEN
Настоящее фото товара Стул CHIC террариумный мох, произведённого компанией ChiedoCover
5 650 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул CHIC террариумный мох
Настоящее фото товара Стул Solar, салатовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Solar, салатовая рогожка
Настоящее фото товара Полубарный стул Solar, салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Полубарный стул Solar, салатовый
Настоящее фото товара Барный стул Марк, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Барный стул Марк, желтый
Настоящее фото товара Сборный комплект стул Solar, салатовая рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
1 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Сборный комплект стул Solar, салатовая рогожка
Настоящее фото товара Стул Хит детский, каркас - сталь, зеленый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
1 240 ₽
Оптовая цена
5
Стул Хит детский, каркас - сталь, зеленый велюр
Настоящее фото товара Стул Solar, серый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Solar, серый велюр
Настоящее фото товара Стул Гаага Диамант, оливковый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Гаага Диамант, оливковый велюр
Настоящее фото товара Стул Вилли, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Вилли
Настоящее фото товара Стул Vilay, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Vilay
Настоящее фото товара Стул Бэйс, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Бэйс
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Качественные стулья для кафе – залог комфорта гостей

Каждый владелец кафе стремится продемонстрировать гостям высокий уровень своего заведения. Для того, чтобы понравится клиентам необходимо создать уют и комфорт. Когда гостям захочется вернуться снова, а также посоветовать место своим друзьям — это первый признак популярного кафе.

Зеленые стулья ценятся за универсальность

Цвета оказывают значительное влияние на человека. Зеленые оттенки способны успокоить, расслабить, привести нервную систему в порядок. Все знают, что люди приходят в кафе не просто покушать, но и расслабиться. Поэтому использование зеленого цвета в интерьере зала является распространенным решением.

Стулья зеленого цвета способны дополнить интерьер свежестью и природностью. Такой акцент создаст неповторимую атмосферу в заведении. Напоминание зеленого о природе оказывает благотворное влияние и располагает гостей к отдыху.

Мы составили подборку стульев зеленого цвета. В нее входят барные, офисные, кухонные, уличные, а также банкетные стулья. В каталоге представлены модели с жестким и мягким сидением различных конфигураций и размеров.

Где купить стул зеленого цвета оптом в Тайшете?

Перед владельцем стоит еще одна важная задача – купить стулья для кафе по низкой цене, но хорошего качества. От выбора производителя многое зависит, потому что надежный поставщик может стать партнером по бизнесу. Компания-производитель «ChiedoCover» является проверенным поставщиком с 2007 года и осуществляет поставку товаров для сферы HoReCa для Тайшета и Иркутской области.

Разнообразие моделей позволяет подобрать подходящее решение для любого помещения! Благодаря подборкам найти нужный вариант быстро и легко. Купить мебель, а также текстиль и декор можно в любое время через сайт или позвонив по телефону горячей линии. Также вы можете оставить заявку на бесплатную консультацию менеджера.

Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Тайшет по демократичным ценам. Наши стулья выбирают за долговечность и прочность, но не верьте на слово - убедитесь в этом сами!

Почему зеленые стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Тайшет и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Тайшету ?

    Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Тайшету ?

    Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Тайшету телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Тайшете при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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