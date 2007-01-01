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            Товары по акции

            Журнальные столики в Дубне оптом

            от 6 490 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Дубне и Московской области

            Настоящее фото товара Стол журнальный Венеция №2 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
            22 390 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стол журнальный Венеция №2 ДК
            Настоящее фото товара Журнальный столик Вуаль, произведённого компанией ChiedoCover
            18 590 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Журнальный столик Вуаль
            Настоящее фото товара Журнальный стол Грация, произведённого компанией ChiedoCover
            34 900 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Журнальный стол Грация
            Настоящее фото товара Журнальный стол Граф, произведённого компанией ChiedoCover
            38 900 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Журнальный стол Граф
            Настоящее фото товара Стол прямоугольный Медальон, произведённого компанией ChiedoCover
            38 900 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стол прямоугольный Медальон
            Настоящее фото товара Журнальный столик Джульетта большой, произведённого компанией ChiedoCover
            38 900 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Журнальный столик Джульетта большой
            Настоящее фото товара Журнальный стол Консул, произведённого компанией ChiedoCover
            39 900 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Журнальный стол Консул
            Настоящее фото товара Журнальный стол Корона большой, произведённого компанией ChiedoCover
            41 900 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Журнальный стол Корона большой
            Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 4 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
            22 390 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стол консольный Венеция 4 ДК
            Настоящее фото товара Стол консольный Венеция 4/1 ДК, произведённого компанией ChiedoCover
            27 290 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стол консольный Венеция 4/1 ДК
            Настоящее фото товара Стол консольный Бемоль, произведённого компанией ChiedoCover
            14 490 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стол консольный Бемоль
            Настоящее фото товара Стол консольный Бемоль 2, произведённого компанией ChiedoCover
            14 890 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стол консольный Бемоль 2
            Настоящее фото товара Стол консольный Диез, произведённого компанией ChiedoCover
            18 790 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стол консольный Диез
            Настоящее фото товара Стол консольный Диез 2 высокий, произведённого компанией ChiedoCover
            19 390 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Стол консольный Диез 2 высокий
            Настоящее фото товара Журнальный столик Артур, произведённого компанией ChiedoCover-39%
            6 490 ₽10 490 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Журнальный столик Артур
            Настоящее фото товара Журнальный столик Баррель с подносом,вельвет светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
            9 990 ₽15 790 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Журнальный столик Баррель с подносом,вельвет светло-серый
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            Журнальные столики: функциональный и практичный предмет мебели

            Оснащение или обновление интерьеров заведений Дубны производится в сочетании всех предметов декора. Журнальные столики — это главный сопутствующий предмет мебели.

            Журнальные столики чаще всего выполняют декоративную функцию. Если учесть цветовую гамму, материал изготовления и дизайн, то такие столики замечательно дополнят основной интерьер заведения.

            Материалом из которых производятся журнальные столики являются стекло, металл, МДФ панели и другие. В этой статье мы постараемся разобраться как выбрать правильный журнальный столик. МДФ панели имеют несколько достоинств: путем прессовки древесной пыли и стружки образуются панели, это экологически безопасный материал. Такие панели позволяют изготавливать практически любые конструкции, поэтому каждый заказчик может выбрать себе любой оттенок и цвет. Журнальные столики из этого материала, в случае пролитой жидкости или воды, быстро и легко убираются.

            Журнальные столики столешница которых выполнена из стекла привлекают внимание прежде всего гладкой и приятной поверхностью. Помимо эстетических составляющих стеклянные журнальные столики прекрасно сочетаются практически с любым стилем. Они хорошо смотрятся в лофте, станут объектом внимания в зоне ожидания любой гостиницы. Рекомендуется тщательно ухаживать за стеклянными поверхностями, тогда они на протяжении длительного времени будут радовать посетителей и не изменят свой первоначальный вид.

            Практичным и недорогим вариантом изготовления станут журнальные столики из HPL пластика. За счет особенностей в технологическом процессе, такие модели обладают износостойкостью и влагоустойчивостью, поэтому рекомендованы для повседневного использования.

            Итак, журнальные столики на сегодняшний день предельно доступны в абсолютно любых формах и видах. Круглые, квадратные, овальные или прямоугольные — они станут незаменимым предметом мебели, как в гостинице или отеля, так и в практически любом кафе и ресторане.

            Где купить недорогие журнальные столики в Дубне и в Московской области?

            Наша компания обладает неоспоримым преимуществом — мы нацелены и работаем на результат, предлагая при этом высокое качество, надежность и быстрые сроки поставки. Ассортимент наших товаров очень большой, на сайте представлены различные варианты и модификации товаров. ChiedoCover осуществляет доставку готовой продукции по всей России и странам СНГ.

            Купить стеклянные журнальные столики в Дубне Вы можете на сайте нашей компании. Для того, чтобы наши менеджеры были готовы уделить Вам необходимое количество времени, Вы можете оставить заявку на обратный звонок. В удобное для Вас время профессиональные и опытные менеджеры проконсультируют Вас относительно мебельного оснащения Вашего заведения.

            Почему журнальные столики покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Дубну и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Дубне ?

              Доставка товара по Дубне осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Дубне ?

              Стоимость доставки по Дубне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Дубне осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Дубне телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Дубне при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Дубне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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