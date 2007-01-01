Оснащение или обновление интерьеров заведений Клина производится в сочетании всех предметов декора. Журнальные столики — это главный сопутствующий предмет мебели.
Журнальные столики чаще всего выполняют декоративную функцию. Если учесть цветовую гамму, материал изготовления и дизайн, то такие столики замечательно дополнят основной интерьер заведения.
Материалом из которых производятся журнальные столики являются стекло, металл, МДФ панели и другие. В этой статье мы постараемся разобраться как выбрать правильный журнальный столик. МДФ панели имеют несколько достоинств: путем прессовки древесной пыли и стружки образуются панели, это экологически безопасный материал. Такие панели позволяют изготавливать практически любые конструкции, поэтому каждый заказчик может выбрать себе любой оттенок и цвет. Журнальные столики из этого материала, в случае пролитой жидкости или воды, быстро и легко убираются.
Журнальные столики столешница которых выполнена из стекла привлекают внимание прежде всего гладкой и приятной поверхностью. Помимо эстетических составляющих стеклянные журнальные столики прекрасно сочетаются практически с любым стилем. Они хорошо смотрятся в лофте, станут объектом внимания в зоне ожидания любой гостиницы. Рекомендуется тщательно ухаживать за стеклянными поверхностями, тогда они на протяжении длительного времени будут радовать посетителей и не изменят свой первоначальный вид.
Практичным и недорогим вариантом изготовления станут журнальные столики из HPL пластика. За счет особенностей в технологическом процессе, такие модели обладают износостойкостью и влагоустойчивостью, поэтому рекомендованы для повседневного использования.
Итак, журнальные столики на сегодняшний день предельно доступны в абсолютно любых формах и видах. Круглые, квадратные, овальные или прямоугольные — они станут незаменимым предметом мебели, как в гостинице или отеля, так и в практически любом кафе и ресторане.
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Доставка товара по Клину осуществляется транспортными компаниями.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Клину с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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