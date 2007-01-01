Журнальные столики в Ухте оптом

от 12 090 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Журнальный стол ГРАНД ЛАТТЕ, произведённого компанией ChiedoCover
32 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Журнальный стол ГРАНД ЛАТТЕ
Настоящее фото товара Журнальный стол ВОЯЖ, ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
19 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Журнальный стол ВОЯЖ, ротанг
Настоящее фото товара Журнальный стол ВОЯЖ, 1100x650, произведённого компанией ChiedoCover
20 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Журнальный стол ВОЯЖ, 1100x650
Настоящее фото товара Журнальный стол ЛАУНЖ, 950x650, произведённого компанией ChiedoCover
16 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Журнальный стол ЛАУНЖ, 950x650
Настоящее фото товара Журнальный стол ЛАУНЖ, 1380x720, произведённого компанией ChiedoCover
22 490 ₽
Оптовая цена
4.5
Журнальный стол ЛАУНЖ, 1380x720
Настоящее фото товара Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Журнальный стол ЛАУНЖ, 1000x1000
Настоящее фото товара Журнальный стол CОРРЕНТО, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
18 290 ₽
Оптовая цена
4.4
Журнальный стол CОРРЕНТО
Настоящее фото товара Столик со стеклянной столешницей FLOWERS, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Столик со стеклянной столешницей FLOWERS
Настоящее фото товара Столик сервировочный на колесиках CLOVER, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
55 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Столик сервировочный на колесиках CLOVER
Настоящее фото товара Стол-табурет, черный , произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 090 ₽
Оптовая цена
5
Стол-табурет, черный
Настоящее фото товара Журнальный столик, искусственный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Журнальный столик, искусственный мрамор
Настоящее фото товара Журнальный столик из стали и мрамора, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
52 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Журнальный столик из стали и мрамора
Настоящее фото товара Журнальный стол ВЕРОНА, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Журнальный стол ВЕРОНА
Настоящее фото товара Журнальный стол СИЕНА, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
21 790 ₽
Оптовая цена
5
Журнальный стол СИЕНА
Настоящее фото товара Журнальный стол РАВЕЛЛО, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
32 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Журнальный стол РАВЕЛЛО
Настоящее фото товара Журнальный стол МОДЕРН, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
22 890 ₽
Оптовая цена
4.9
Журнальный стол МОДЕРН
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Журнальные столики: функциональный и практичный предмет мебели

Оснащение или обновление интерьеров заведений Ухты производится в сочетании всех предметов декора. Журнальные столики — это главный сопутствующий предмет мебели.

Журнальные столики чаще всего выполняют декоративную функцию. Если учесть цветовую гамму, материал изготовления и дизайн, то такие столики замечательно дополнят основной интерьер заведения.

Материалом из которых производятся журнальные столики являются стекло, металл, МДФ панели и другие. В этой статье мы постараемся разобраться как выбрать правильный журнальный столик. МДФ панели имеют несколько достоинств: путем прессовки древесной пыли и стружки образуются панели, это экологически безопасный материал. Такие панели позволяют изготавливать практически любые конструкции, поэтому каждый заказчик может выбрать себе любой оттенок и цвет. Журнальные столики из этого материала, в случае пролитой жидкости или воды, быстро и легко убираются.

Журнальные столики столешница которых выполнена из стекла привлекают внимание прежде всего гладкой и приятной поверхностью. Помимо эстетических составляющих стеклянные журнальные столики прекрасно сочетаются практически с любым стилем. Они хорошо смотрятся в лофте, станут объектом внимания в зоне ожидания любой гостиницы. Рекомендуется тщательно ухаживать за стеклянными поверхностями, тогда они на протяжении длительного времени будут радовать посетителей и не изменят свой первоначальный вид.

Практичным и недорогим вариантом изготовления станут журнальные столики из HPL пластика. За счет особенностей в технологическом процессе, такие модели обладают износостойкостью и влагоустойчивостью, поэтому рекомендованы для повседневного использования.

Итак, журнальные столики на сегодняшний день предельно доступны в абсолютно любых формах и видах. Круглые, квадратные, овальные или прямоугольные — они станут незаменимым предметом мебели, как в гостинице или отеля, так и в практически любом кафе и ресторане.

Где купить недорогие журнальные столики в Ухте и в Республике Коми?

Наша компания обладает неоспоримым преимуществом — мы нацелены и работаем на результат, предлагая при этом высокое качество, надежность и быстрые сроки поставки. Ассортимент наших товаров очень большой, на сайте представлены различные варианты и модификации товаров. ChiedoCover осуществляет доставку готовой продукции по всей России и странам СНГ.

Купить стеклянные журнальные столики в Ухте Вы можете на сайте нашей компании. Для того, чтобы наши менеджеры были готовы уделить Вам необходимое количество времени, Вы можете оставить заявку на обратный звонок. В удобное для Вас время профессиональные и опытные менеджеры проконсультируют Вас относительно мебельного оснащения Вашего заведения.

Почему журнальные столики покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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