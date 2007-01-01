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          Товары по акции

          Золотые Кьявари в Коломне оптом

          от 2 590 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Коломне и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          2 510 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Золото, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Золотой, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Золотой, металлический
          Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
          Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover
          3 060 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари Диамант Золото, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари золотой, деревянный - с белой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 960 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Кьявари золотой, деревянный - с белой подушкой
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          Великолепные для любой свадебной церемонии — золотые Кьявари

          Свадьба — это такое событие, которое рано или поздно случается в жизни любого человека. Как правило, этот день продумывается заранее, просчитывается количество приглашенных гостей, рассматриваются различные помещения для проведения торжественного мероприятия. Для того, чтобы придать интерьеру особые свадебные ощущения необходимо применять декорирование и производить правильное мебельное оснащение. Удачным вариантом в Коломне станут золотые Кьявари. Они не только разместят всех гостей, но и сформируют непередаваемую атмосферу торжественных мероприятий.

          Многофункциональные стулья золотые Кьявари

          Данные изделия преобразят интерьер любой свадебной церемонии и банкета. Они настолько изящные, элегантные, что легко и просто становятся центром внимания всех гостей. Если их сравнивать с другими моделями, то здесь необходимо отметить универсальность, золотые стулья Кьявари — это придание роскоши и презентабельности любому мероприятию. Они очень компактные и легкие, поэтому оснащая помещение данными моделями, у Вас всегда останется полезная площадь, которую чаще всего используют для мини сцены, где выступает тамада, организуются различные конкурсы и выступают приглашенные музыканты или танцоры. Таким образом, решается две задачи: удобное и комфортное размещение гостей и организация других деталей свадебного мероприятия.

          Деревянные золотые Кьявари

          Кто бы что не говорил, но любые деревянные изделия привносят в интерьеры помещений свой шарм и искусство, тем более такие модели. Они производятся из массива дерева, который имеет длительный срок эксплуатации. Несмотря на компактность, эти изделия очень прочные и спокойно выдерживают физическую и механическую нагрузку, а в условиях проведения банкетных и свадебных мероприятий это качество выходит на первый план. Отметим также другие достоинства: доступный и легкий уход, в случае пролития жидкости они не изменят цвет и вид, достаточно протереть сухой салфеткой из микрофибры. Золотистый цвет символизирует богатство и солнце, такие модели удачно смотрятся во многих стилях, а на свадьбе станут настоящим подарком для молодоженов.

          Как мы видим, золотые Кьявари на свадьбу — необходимая часть мебельного оснащения, если Вы сомневаетесь какие модели лучше, то однозначно делайте выбор в пользу редкого дизайна, а также эксклюзивного стиля и незабываемого внешнего вида.

          Где купить золотые Кьявари в Коломне?

          Компания ChiedoCover предлагает комплексное решение по оснащению мебелью и текстилем ресторанов, кафе и гостиниц. Мы изготавливаем мебель только их экологически чистого сырья, поэтому можете быть уверенным: наша продукция абсолютна безопасна и пригодна для мест общественного питания. У нас Вы всегда можете оформить оптовые заказы, производственная мощность делает возможным изготовление продукции любой сложности. На сегодняшний день нам доверяют крупные компании, мы наладили хорошие партнерские отношения со многими ресторанами, кафе и гостиницами России. Наша компания одна из лучших по производству мебели и текстиля на российском рынке HoReCa.

          Купить золотые Кьявари в Коломне можно на нашем сайте. Если Вы планируете открывать место общественного питания, то обязательно изучите линейку нашей продукции, здесь Вы найдете товары высокого качества и европейского дизайна. Менеджеры из отдела продаж постараются решить любую поставленную задачу по поиску нужной модели мебели.

          Почему золотые кьявари покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Коломну и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Коломне ?

            Доставка товара по Коломне осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Коломне ?

            Стоимость доставки по Коломне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Коломне осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Коломне телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Коломне при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Коломне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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