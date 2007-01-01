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          Ремонт стульев и столов от компании ChiedoCover

          Качественно, оперативно и недорого осуществляем ремонт металлоконструкций стульев и столов любых конструкций и сложности.

          Мастера ChiedoCover, занимаясь производством мебели, имеют высокий уровень квалификации, знакомы с конструктивными особенностями стульев и столов, работают быстро и профессионально.

          Ликвидируем любые проблемы, заменим нерабочие детали и дадим «вторую жизнь» вашей мебели.

          • Косметический ремонт
          • Капитальный ремонт
          • Усиление конструкций

          Предлагаем комплекс услуг по ремонту и реставрации стульев и столов

          • Устранение дефектов
            и повреждений
          • Полная замена
            столешницы и ножек
          • Перетяжка обивки
          • Склейка соединений
          • Укрепление и склейка
            любой мебели
          • Обновление стилистики
          • Изготовление и замена
            сломанных или утерянных деталей
          • Замена элементов трансформации
            на аналогичные
          • Усиление каркасов
          • Сварка несущей конструкции

          Рассматриваем возможность и других работ по ремонту стульев и столов

          Наши преимущества

          • Высокое качество работ;
          • Профессионализм и большой опыт работы;
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту;
          • Соблюдение сроков;
          • Использование безопасных, качественных материалов;
          • Гарантия качества;
          • Выгодная цена.

          Узнайте цену на ремонт столов и стульев

          Цены на ремонт стульев и столов зависят от сложности работ, материалов, необходимости дополнительных деталей, фурнитуры и т.д.

          Для расчета стоимости — заполните форму ниже. Если у вас появились сомнения или вопросы, вы также можете заказать бесплатный звонок менеджера.

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