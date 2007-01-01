Качественно, оперативно и недорого осуществляем ремонт металлоконструкций стульев и столов любых конструкций и сложности.
Мастера ChiedoCover, занимаясь производством мебели, имеют высокий уровень квалификации, знакомы с конструктивными особенностями стульев и столов, работают быстро и профессионально.
Ликвидируем любые проблемы, заменим нерабочие детали и дадим «вторую жизнь» вашей мебели.
Рассматриваем возможность и других работ по ремонту стульев и столов
Цены на ремонт стульев и столов зависят от сложности работ, материалов, необходимости дополнительных деталей, фурнитуры и т.д.
Для расчета стоимости — заполните форму ниже. Если у вас появились сомнения или вопросы, вы также можете заказать бесплатный звонок менеджера.