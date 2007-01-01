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          Диваны для кальянной

          От 6 490 ₽
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          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Chesterfield Lux двухместный серый
          Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          49 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый
          Настоящее фото товара Диван Bellis, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Диван Bellis
          Настоящее фото товара Диван Кельн, произведённого компанией ChiedoCover
          9 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Кельн
          Настоящее фото товара Диван Париж, произведённого компанией ChiedoCover
          28 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Париж
          Настоящее фото товара Диван лофт Hammer, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Hammer
          Настоящее фото товара Диван лофт Меланин, произведённого компанией ChiedoCover
          20 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван лофт Меланин
          Настоящее фото товара Диван лофт Махогони, произведённого компанией ChiedoCover
          20 450 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван лофт Махогони
          Настоящее фото товара Диван Лофт Винил двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          43 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Лофт Винил двусторонний
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Диван Абилин двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          43 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Абилин двусторонний
          Настоящее фото товара Диван лофт Меланин двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          35 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван лофт Меланин двусторонний
          Настоящее фото товара Диван лофт Айдахо двусторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          26 610 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван лофт Айдахо двусторонний
          Настоящее фото товара Диван Д14, произведённого компанией ChiedoCover
          16 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван Д14
          Настоящее фото товара Диван Д26, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Диван Д26
          Настоящее фото товара Диван Роял с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Диван Роял с высокой спинкой
          Настоящее фото товара Диван Алибаба, произведённого компанией ChiedoCover
          22 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Алибаба
          Настоящее фото товара Барный диван Брун, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный диван Брун
          Настоящее фото товара Барный диван Мит Хонер, произведённого компанией ChiedoCover
          19 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный диван Мит Хонер
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Диван Викибаунс, произведённого компанией ChiedoCover
          25 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Диван Викибаунс
          Настоящее фото товара Диван Дарвин двухсторонний, произведённого компанией ChiedoCover
          35 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван Дарвин двухсторонний
          Настоящее фото товара Диван угловой Танами, произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван угловой Танами
          Настоящее фото товара Диван лофт Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
          35 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Лиль
          Настоящее фото товара Диван лофт Стильвио, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Диван лофт Стильвио
          Настоящее фото товара Versace диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          153 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Versace диван 3-х местный
          Настоящее фото товара Versace диван лавсит, произведённого компанией ChiedoCover
          116 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Versace диван лавсит
          Настоящее фото товара Диван Sofa двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
          39 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Sofa двухместный
          Настоящее фото товара Chester диван 3-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
          142 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Chester диван 3-х местный
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Диван Топаз, произведённого компанией ChiedoCover-35%
          6 490 ₽9 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван Топаз
          Настоящее фото товара Диван Топаз с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover-16%
          10 690 ₽12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Диван Топаз с каретной стяжкой
          Настоящее фото товара Диван стяжка, хром, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          14 870 ₽
          Оптовая цена
          5
          Диван стяжка, хром
          Настоящее фото товара Диван Чайхана, произведённого компанией ChiedoCover
          20 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Диван Чайхана
          Настоящее фото товара Диван из ротанга Агирре 3-х местный белый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Диван из ротанга Агирре 3-х местный белый

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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