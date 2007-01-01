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          Товары по акции

          Дизайнерские стулья

          От 1 490 ₽
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          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул Tulip белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 550 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Tulip белый
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire Side , произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Bertoia Wire Side
          Настоящее фото товара Стул Tulip черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 550 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Tulip черный
          Настоящее фото товара Стул Bertoia с серой обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
          30 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Bertoia с серой обивкой
          Настоящее фото товара Стул Bertoia с красной обивкой, произведённого компанией ChiedoCover
          30 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Bertoia с красной обивкой
          Настоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bertoia полубарный черный
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Diamond, произведённого компанией ChiedoCover
          19 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bertoia Diamond
          Настоящее фото товара Стул Bertoia подушка красная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
          22 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Bertoia подушка красная кожа
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Side кожаный Premium, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bertoia Side кожаный Premium
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Tulip розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 550 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tulip розовый
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Side кожаный белый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Bertoia Side кожаный белый
          Настоящее фото товара Стул Tulip, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tulip
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire белый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Bertoia Wire белый
          Настоящее фото товара Стул Bertoia барный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 510 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Bertoia барный
          Настоящее фото товара Стул Bertoia Wire черный, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Bertoia Wire черный
          Настоящее фото товара Стул Берн бежево-коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Берн бежево-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Берн темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Берн темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Берн темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Берн темно-синий
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Берн серый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Берн серый
          Настоящее фото товара Стул Берн темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Берн темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Eames Прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          3 890 ₽5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Eames Прозрачный
          Настоящее фото товара Стул Eames Черный, произведённого компанией ChiedoCover-43%
          1 890 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Eames Черный
          Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover-26%
          В наличииХит
          1 490 ₽1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Белый
          Настоящее фото товара Стул Eames Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Eames Зеленый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix Белый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
          4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Tolix Черный патина золото
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Tolix Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Серебристый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Wood Черный патина золото
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Wood Серебристый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Tolix Wood Белый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Оранжевый патина серая, произведённого компанией ChiedoCover
          3 799 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Оранжевый патина серая
          Настоящее фото товара Стул Tolix Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Желтый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Tolix Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Wood Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix с подлокотниками Черный гляцевый + темное дерево
          Настоящее фото товара Стул Tolix Голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Голубой матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками белый матовый + светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix с подлокотниками белый матовый + светлое дерево
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Wood Аквамарин
          Настоящее фото товара Стул Tolix Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Белый матовый
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул Tolix Оранжевый глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Оранжевый глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Wood Красный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix барный голубой
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Soft черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix барный серебристый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Wood полубарный серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Бронза , произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Бронза
          Настоящее фото товара Стул Tulipa Original, произведённого компанией ChiedoCover
          9 870 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tulipa Original
          Настоящее фото товара Стул Eames Красный, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Eames Красный
          Настоящее фото товара Стул Eames Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул Eames Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Eames Бежевый
          Настоящее фото товара Стул Eames Темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover-49%
          1 690 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-46%
          Хит
          1 790 ₽3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Коричневый
          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, белый, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Мини детский, белый
          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, желтый, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Eames Мини детский, желтый
          Настоящее фото товара Стул Eames Мини детский, голубой, произведённого компанией ChiedoCover-38%
          1 490 ₽2 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Eames Мини детский, голубой
          Настоящее фото товара Стул Tolix Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Аквамарин
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стол Tolix Черный глянцевый 80х80см, произведённого компанией ChiedoCover
          9 999 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Tolix Черный глянцевый 80х80см
          Настоящее фото товара Стул Tolix Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Красный глянцевый

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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