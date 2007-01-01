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          Товары по акции

          Мебель для банкета в ресторане

          От 1 790 ₽
          Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
          Получите полный прайс-лист подборки Мебель для банкета в ресторане
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          Настоящее фото товара Стул Вишбон, бумажный шнур, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Вишбон, бумажный шнур, черный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Лидер 3
          Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 5
          Настоящее фото товара Стол Лидер 9, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 9
          Настоящее фото товара Стол Лидер 11, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 11
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-11%
          Хит
          2 590 ₽2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кьявари Белый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Черный, деревянный
          Настоящее фото товара Стол Лидер 11, сегмент, произведённого компанией ChiedoCover
          4 730 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол Лидер 11, сегмент
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Кьявари Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Кьявари Серебро, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          2 790 ₽2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Кьявари Шампань, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          2 790 ₽3 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Серебро, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Серебро, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото, произведённого компанией ChiedoCover-9%
          3 250 ₽3 550 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
          Настоящее фото товара Стул Вишбон, искусственная кожа, натуральный цвет, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Вишбон, искусственная кожа, натуральный цвет
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Вишбон,бумажный шнур,черный, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Вишбон,бумажный шнур,черный
          Настоящее фото товара Стул Вишбон, белый бумажный шнур, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Вишбон, белый бумажный шнур, натуральный
          Настоящее фото товара Стул Вишбон, бумажный шнур, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Вишбон, бумажный шнур, коричневый
          Настоящее фото товара Стул Вишбон, бумажный шнур, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Вишбон, бумажный шнур, белый
          Настоящее фото товара Стул Вишбон, бумажный шнур, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          22 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Вишбон, бумажный шнур, коричневый
          Настоящее фото товара Стул Volker, классический, произведённого компанией ChiedoCover
          17 000 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Volker, классический
          Настоящее фото товара Стул Volker, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          19 000 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Volker, темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул Volker, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
          17 500 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Volker, золотой
          Настоящее фото товара Стул Volker, античный, произведённого компанией ChiedoCover
          17 750 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Volker, античный
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Монако М черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Монако М черный
          Настоящее фото товара Стул Volker fired коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          15 750 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Volker fired коричневый
          Настоящее фото товара Стул Volker темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
          15 300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Volker темно-серый
          Настоящее фото товара Стул Volker Nail, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Volker Nail
          Настоящее фото товара Стул Volker Owl 2, произведённого компанией ChiedoCover
          18 500 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Volker Owl 2
          Настоящее фото товара Стул Volker серый и белый, произведённого компанией ChiedoCover
          16 000 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Volker серый и белый
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк флаг, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          4 140 ₽4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Кроссбэк флаг
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый черный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 490 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Кроссбэк пластиковый черный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 490 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кроссбэк пластиковый красный
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк пластиковый белый, произведённого компанией ChiedoCover-27%
          2 490 ₽3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Кроссбэк пластиковый белый
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Кроссбэк белый/ фиолетовый
          Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ розовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кроссбэк белый/ розовый
          Настоящее фото товара Стул Гаага коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-44%
          Хит
          2 490 ₽4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Гаага коричневый
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер, произведённого компанией ChiedoCover
          35 000 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденный стол Гулливер
          Настоящее фото товара Стол обеденный Тампа, произведённого компанией ChiedoCover
          39 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол обеденный Тампа
          Настоящее фото товара Стол обеденный Атланта, произведённого компанией ChiedoCover
          44 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол обеденный Атланта

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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