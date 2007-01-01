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          Мебель для летних площадок

          От 2 290 ₽
          Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
          Получите полный прайс-лист подборки Мебель для летних площадок
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          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Обеденная группа Bahamas крем-капучино, произведённого компанией ChiedoCover
          19 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Bahamas крем-капучино
          Настоящее фото товара Обеденная группа Rosa + 4 Moli, произведённого компанией ChiedoCover
          44 090 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Обеденная группа Rosa + 4 Moli
          Настоящее фото товара Обеденная группа Starter бежевый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
          18 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденная группа Starter бежевый дуб
          Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          7 550 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм
          Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
          6 270 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа стол Лидер 3, 2 стула Хит 25мм
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка, произведённого компанией ChiedoCover
          19 150 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка
          Настоящее фото товара Обеденная группа Мюнхен 6, произведённого компанией ChiedoCover
          76 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Обеденная группа Мюнхен 6
          Настоящее фото товара Обеденная группа Лофт 1, произведённого компанией ChiedoCover
          14 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденная группа Лофт 1
          Настоящее фото товара Обеденная группа Rollo, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          16 990 ₽24 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Rollo
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames D70, 3 стула Eames DSW, произведённого компанией ChiedoCover
          13 960 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Стол Eames D70, 3 стула Eames DSW
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames D70, 2 стула Eames DSW белый, произведённого компанией ChiedoCover
          12 470 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Обеденная группа Стол Eames D70, 2 стула Eames DSW белый
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames D80 стеклянный, 2 стула Eames DAW черный, произведённого компанией ChiedoCover
          12 970 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Обеденная группа Стол Eames D80 стеклянный, 2 стула Eames DAW черный
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames DSW Rectangle, 2 белых стула Eames DAW и 2 белых стула Eames DSW, произведённого компанией ChiedoCover
          19 450 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Обеденная группа Стол Eames DSW Rectangle, 2 белых стула Eames DAW и 2 белых стула Eames DSW
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames DST, 3 стула Frankfurt белый, произведённого компанией ChiedoCover
          20 560 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Стол Eames DST, 3 стула Frankfurt белый
          Настоящее фото товара Обеденная группа Rollo, стулья Oden, произведённого компанией ChiedoCover
          21 950 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденная группа Rollo, стулья Oden
          Настоящее фото товара Обеденная группа Magni, стулья Tomas, произведённого компанией ChiedoCover
          29 150 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Обеденная группа Magni, стулья Tomas
          Настоящее фото товара Обеденная группа Magni, стулья Viva, произведённого компанией ChiedoCover
          39 550 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденная группа Magni, стулья Viva
          Настоящее фото товара Обеденная группа Gudi, стулья Viva, произведённого компанией ChiedoCover
          37 950 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Обеденная группа Gudi, стулья Viva
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames D70, 4 стула Eames DSW, произведённого компанией ChiedoCover
          15 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Стол Eames D70, 4 стула Eames DSW
          Настоящее фото товара Обеденная группа Eames D80 стеклянный, 4 белых стула Eames, произведённого компанией ChiedoCover
          12 950 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Обеденная группа Eames D80 стеклянный, 4 белых стула Eames
          Настоящее фото товара Обеденная группа Стол Eames D100, 3 стула Eames DSW, произведённого компанией ChiedoCover
          16 060 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденная группа Стол Eames D100, 3 стула Eames DSW
          Настоящее фото товара Обеденная группа Frank, 4 белых стула Frankfurt, произведённого компанией ChiedoCover
          27 350 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Frank, 4 белых стула Frankfurt
          Настоящее фото товара Обеденная группа Frank, 4 желтых стула Frankfurt, произведённого компанией ChiedoCover
          27 350 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Обеденная группа Frank, 4 желтых стула Frankfurt
          Настоящее фото товара Обеденная группа Eames D80 стеклянный, 2 прозрачных стула Eames, произведённого компанией ChiedoCover
          14 770 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Eames D80 стеклянный, 2 прозрачных стула Eames
          Настоящее фото товара Обеденная группа Освальд, стулья Лион велюр с ромбами мятный, произведённого компанией ChiedoCover
          31 750 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденная группа Освальд, стулья Лион велюр с ромбами мятный
          Настоящее фото товара Обеденная группа Освальд, стулья Лион велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          29 350 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Освальд, стулья Лион велюр голубой
          Настоящее фото товара Обеденная группа Освальд, стулья Лион велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
          29 350 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Обеденная группа Освальд, стулья Лион велюр серый
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Обеденная группа Бела, произведённого компанией ChiedoCover
          25 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Бела
          Настоящее фото товара Обеденная группа Махерс, произведённого компанией ChiedoCover
          26 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Махерс
          Настоящее фото товара Обеденная группа Сейнт, произведённого компанией ChiedoCover
          17 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Сейнт
          Настоящее фото товара Обеденная группа Калверт, произведённого компанией ChiedoCover
          14 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Обеденная группа Калверт
          Настоящее фото товара Обеденная группа Авондейл, произведённого компанией ChiedoCover
          23 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Обеденная группа Авондейл
          Настоящее фото товара Обеденная группа Дэниелс, произведённого компанией ChiedoCover
          23 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Обеденная группа Дэниелс
          Настоящее фото товара Обеденная группа Портленд, произведённого компанией ChiedoCover
          28 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Обеденная группа Портленд
          Настоящее фото товара Обеденная группа Ассоль, с фотопечатью, произведённого компанией ChiedoCover
          13 390 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденная группа Ассоль, с фотопечатью
          Настоящее фото товара Обеденная группа Белбернс, произведённого компанией ChiedoCover
          21 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Обеденная группа Белбернс
          Настоящее фото товара Стол уличный Агиос, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол уличный Агиос
          Настоящее фото товара Стол уличный Гранада квадратный, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол уличный Гранада квадратный
          Настоящее фото товара Стол уличный Гранада круглый, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол уличный Гранада круглый
          Настоящее фото товара Стол для летнего кафе №2, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол для летнего кафе №2
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стол для летнего кафе №1, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол для летнего кафе №1
          Настоящее фото товара Стол уличный Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол уличный Alvdalen
          Настоящее фото товара Стул Асоль, произведённого компанией ChiedoCover
          2 470 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Асоль
          Настоящее фото товара Стол уличный Асоль, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол уличный Асоль
          Настоящее фото товара Стол уличный Океан, произведённого компанией ChiedoCover
          9 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол уличный Океан
          Настоящее фото товара Стол уличный Ялта, произведённого компанией ChiedoCover
          12 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол уличный Ялта
          Настоящее фото товара Стол уличный Севу, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол уличный Севу
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул алюминиевый Бистро - бордо
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул алюминиевый Бистро - бежевый
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул алюминиевый Бистро - черный
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул алюминиевый 1201
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый 18-059, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул алюминиевый 18-059
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый UF1006B, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул алюминиевый UF1006B
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый UF1064, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул алюминиевый UF1064
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Alunda, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул алюминиевый Alunda

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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