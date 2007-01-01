+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Мебель для паба

          От 1 690 ₽
          Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
          Получите полный прайс-лист подборки Мебель для паба
          На почту
          Вконтакте

          После нажатия на кнопку необходимо будет разрешить нам отправлять вам сообщения, и сразу после этого мы пришлём вам ссылку на скачивание

          Получить ссылку в сообщении Вконтакте
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул барный Марли, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Марли
          Настоящее фото товара Стул барный Тренто, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Тренто
          Настоящее фото товара Стул барный светлый Фьюджи, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул барный светлый Фьюджи
          Настоящее фото товара Стул барный Чезана темный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный Чезана темный
          Настоящее фото товара Стул барный Чезана светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул барный Чезана светлый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix барный серебристый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Wood полубарный серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул Tolix барный Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 199 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix барный Аквамарин
          Настоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          5 290 ₽7 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Tolix Arms Soft барный серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул барный Порше белый, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Порше белый
          Настоящее фото товара Стул барный Порше черный, произведённого компанией ChiedoCover
          5 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный Порше черный
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Табурет Дежавю барный, черный
          Настоящее фото товара Табурет Дежавю барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Табурет Дежавю барный, белый
          Настоящее фото товара Барный стул черный Пальма , произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Барный стул черный Пальма
          Настоящее фото товара Барный стул красный Пальма , произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Барный стул красный Пальма
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Барный стул Filon серый, произведённого компанией ChiedoCover
          22 500 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Барный стул Filon серый
          Настоящее фото товара Барный стул Filon белый, произведённого компанией ChiedoCover
          22 500 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Барный стул Filon белый
          Настоящее фото товара Стул барный деревянный BS23, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул барный деревянный BS23
          Настоящее фото товара Стул барный деревянный BS09, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный деревянный BS09
          Настоящее фото товара Барный стол Уэмбли, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Барный стол Уэмбли
          Настоящее фото товара Барный стол Норали, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Барный стол Норали
          Настоящее фото товара Барный стул Авимор, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Барный стул Авимор
          Настоящее фото товара Барный стул Айкава, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Барный стул Айкава
          Настоящее фото товара Стул барный Валенсия NEW, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover-37%
          3 990 ₽6 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул барный Валенсия NEW, светло-серый
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул барный Модерн NEW, белый, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          4 790 ₽5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Модерн NEW, белый
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Paris, произведённого компанией ChiedoCover-22%
          3 390 ₽4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф с ящиком для хранения Paris
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Dog, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф с ящиком для хранения Dog
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Speed Wheel, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          5
          Пуф с ящиком для хранения Speed Wheel
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Do more of, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф с ящиком для хранения Do more of
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Earth, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Пуф с ящиком для хранения Earth
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Motorcycle, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Пуф с ящиком для хранения Motorcycle
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Repair, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пуф с ящиком для хранения Repair
          Настоящее фото товара Пуф с ящиком для хранения Riding Way, произведённого компанией ChiedoCover
          4 299 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Пуф с ящиком для хранения Riding Way
          Настоящее фото товара Диван Антверпен, произведённого компанией ChiedoCover
          17 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Диван Антверпен

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют