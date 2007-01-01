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          Мебель для ресторанного комплекса

          От 1 990 ₽
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          Получите полный прайс-лист подборки Мебель для ресторанного комплекса
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          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Полукресло Шарлотта, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Полукресло Шарлотта
          Настоящее фото товара Полукресло Шарлотт, произведённого компанией ChiedoCover
          10 850 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Полукресло Шарлотт
          Настоящее фото товара Полукресло Лофт, произведённого компанией ChiedoCover-64%
          6 990 ₽19 170 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Лофт
          Настоящее фото товара Полукресло Калипсо, произведённого компанией ChiedoCover-12%
          9 990 ₽11 300 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Калипсо
          Настоящее фото товара Полукресло Самбука, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Самбука
          Настоящее фото товара Полукресло Эдвард Симпл, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Полукресло Эдвард Симпл
          Настоящее фото товара Полукресло Монако, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Полукресло Монако
          Настоящее фото товара Полукресло Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
          10 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Версаль
          Настоящее фото товара Полукресло Sharlott MD, произведённого компанией ChiedoCover
          6 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Sharlott MD
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Полукресло Джеймс, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Полукресло Джеймс
          Настоящее фото товара Полукресло Кайя, произведённого компанией ChiedoCover
          12 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Полукресло Кайя
          Настоящее фото товара Полукресло Мартин, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Мартин
          Настоящее фото товара Полукресло Дортмунд, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Полукресло Дортмунд
          Настоящее фото товара Полукресло Август, произведённого компанией ChiedoCover
          9 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Полукресло Август
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Soft полубарный Серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood полубарный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Wood полубарный серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Черный глянцевый
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Стул Bertoia полубарный черный, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Bertoia полубарный черный
          Настоящее фото товара Стул Элис полубарный мятный, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          13 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Элис полубарный мятный
          Настоящее фото товара Стул Элис полубарный темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-23%
          13 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Элис полубарный темно-синий
          Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи коричневый, произведённого компанией ChiedoCover-45%
          9 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул полубарный Дейзи коричневый
          Настоящее фото товара Стул полубарный Дейзи зеленый, произведённого компанией ChiedoCover-45%
          9 990 ₽17 999 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул полубарный Дейзи зеленый
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Терракс, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул полубарный Лофт Терракс
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лофт Альтрон, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул полубарный Лофт Альтрон
          Настоящее фото товара Полубарный стул Алагир, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Полубарный стул Алагир
          Настоящее фото товара Полубарный стул Албена, произведённого компанией ChiedoCover
          7 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Полубарный стул Албена
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          7 490 ₽9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-18%
          7 490 ₽9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-синий
          Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 1
          Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          3 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 2
          Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол Лидер 5
          Настоящее фото товара Стул Битта, произведённого компанией ChiedoCover
          8 900 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Битта

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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