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          Мебель для террасы

          От 2 470 ₽
          Оптовый прайсОтправим ВКонтакте или на почтуПолучить прайс-лист
          Получите полный прайс-лист подборки Мебель для террасы
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          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Кресло Астралис, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          3 790 ₽4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Астралис
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул алюминиевый Бистро - бежевый
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул алюминиевый Бистро - бордо
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый
          Настоящее фото товара Кресло Манго, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Манго
          Настоящее фото товара Кресло Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Лиль
          Настоящее фото товара Кресло Голд-2, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Голд-2
          Настоящее фото товара Кресло Голд, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Голд
          Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К браун, произведённого компанией ChiedoCover
          4 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Плетеное стул-кресло Пеланги К браун
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
          4 410 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Плетеное стул-кресло Пеланги К коньяк
          Настоящее фото товара Плетеное стул-кресло Пеланги К мед, произведённого компанией ChiedoCover
          4 410 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Плетеное стул-кресло Пеланги К мед
          Настоящее фото товара Комплект Corona with Cushon Box, произведённого компанией ChiedoCover
          40 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект Corona with Cushon Box
          Настоящее фото товара Комплект Columbia set 5, произведённого компанией ChiedoCover
          45 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект Columbia set 5
          Настоящее фото товара Обеденная группа стол 2002 Acapulco, 4 стула 372 Cordoba, произведённого компанией ChiedoCover
          25 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Обеденная группа стол 2002 Acapulco, 4 стула 372 Cordoba
          Настоящее фото товара Шезлонг серый Acadia, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Шезлонг серый Acadia
          Настоящее фото товара Стул ACAPULСO, произведённого компанией ChiedoCover
          4 140 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул ACAPULСO
          Настоящее фото товара Стол SIESTA2, произведённого компанией ChiedoCover
          6 150 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол SIESTA2
          Настоящее фото товара Стол VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
          27 100 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол VEIL
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Кресло VEIL, произведённого компанией ChiedoCover
          30 075 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресло VEIL
          Настоящее фото товара Кресло Латте соломенное , произведённого компанией ChiedoCover
          23 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Латте соломенное
          Настоящее фото товара Кресло Латте коричневое , произведённого компанией ChiedoCover
          23 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Латте коричневое
          Настоящее фото товара Кресла Ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
          10 290 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Кресла Ротанг
          Настоящее фото товара Комплект Montero, произведённого компанией ChiedoCover
          37 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Комплект Montero
          Настоящее фото товара Комплект Montero Set, произведённого компанией ChiedoCover
          37 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Комплект Montero Set
          Настоящее фото товара Качели лофт садовые, произведённого компанией ChiedoCover
          22 900 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Качели лофт садовые
          Настоящее фото товара Лежак-качалка Концепт, произведённого компанией ChiedoCover
          11 150 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Лежак-качалка Концепт
          Настоящее фото товара Стол деревянный Гренада, произведённого компанией ChiedoCover
          8 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стол деревянный Гренада
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стол уличный Асоль, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол уличный Асоль
          Настоящее фото товара Стул Асоль, произведённого компанией ChiedoCover
          2 470 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Асоль
          Настоящее фото товара Стол для летнего кафе №2, произведённого компанией ChiedoCover
          5 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол для летнего кафе №2
          Настоящее фото товара Стол для летнего кафе №1, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол для летнего кафе №1
          Настоящее фото товара Стол уличный Севу, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол уличный Севу
          Настоящее фото товара Стол складной Plen, произведённого компанией ChiedoCover
          5 950 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол складной Plen
          Настоящее фото товара Стол Melody, произведённого компанией ChiedoCover
          12 090 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол Melody
          Настоящее фото товара Стол Lyon rattan table, произведённого компанией ChiedoCover
          8 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Lyon rattan table
          Настоящее фото товара Комплект Chelsea Set, произведённого компанией ChiedoCover
          12 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект Chelsea Set
          Настоящее фото товара Комплект Monaco with Storage, произведённого компанией ChiedoCover
          37 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Комплект Monaco with Storage
          Настоящее фото товара Комплект Corfu Relax, произведённого компанией ChiedoCover
          41 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Комплект Corfu Relax
          Настоящее фото товара Комплект Moorea set Unity, произведённого компанией ChiedoCover
          68 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Комплект Moorea set Unity
          Настоящее фото товара Стол Hortus Gut, произведённого компанией ChiedoCover
          3 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Hortus Gut
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул CAFE (сталь), произведённого компанией ChiedoCover-29%
          2 570 ₽3 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул CAFE (сталь)
          Настоящее фото товара Стул CAFE2 (сталь), произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул CAFE2 (сталь)
          Настоящее фото товара Стул CAFE2 (алюминий), произведённого компанией ChiedoCover
          4 225 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул CAFE2 (алюминий)
          Настоящее фото товара Стул CAFE3 (сталь), произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул CAFE3 (сталь)
          Настоящее фото товара Стол CAFE4 без оплетения, произведённого компанией ChiedoCover
          2 570 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол CAFE4 без оплетения
          Настоящее фото товара Стул CAFE3 (алюминий), произведённого компанией ChiedoCover
          4 225 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул CAFE3 (алюминий)
          Настоящее фото товара Стол COMPACT, произведённого компанией ChiedoCover
          17 625 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол COMPACT
          Настоящее фото товара Стол Эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
          38 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол Эспрессо

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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          Отзывы о продукции ChiedoCover

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